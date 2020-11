网易代理，暴雪《暗黑破坏神：不朽》很快开始区域测试

IT之家11月20日消息 在动视暴雪的最新财务电话会议中,总裁兼首席运营官丹尼尔 · 阿莱格里 (Daniel Alegre)提到,《暗黑破坏神不朽》在内部测试中得到了 “极具热情 (hugely enthuastic)”的反应。

阿莱格里称:“在开发中的多个暴雪移动游戏中,《暗黑破坏神不朽》在第三季度的内部测试中表现出了极具热情的反应,并会很快进入外部区域的测试。”此外,阿莱格里还再一次强调,其他暴雪手机游戏也正在开发中。

而网易方面也在最近的财报上表示,期待为国内外玩家带来更多样化的游戏体验,包括:《黑潮之上》、《幻书启世录》、《天谕》手游、《无尽的拉格朗日》、《哈利波特:魔法觉醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激斗梦境》、《倩女幽魂隐世录》、《暗黑破坏神:不朽》和《宝可梦大探险》等。

值得一提的是,暴雪已将今年的暴雪嘉年华推迟至 2021 年 2 月 19 日至 20 日。届时有望获得更多有关《暗黑破坏神手游》,《暗黑破坏神 IV》,《守望先锋 2》等内容。

IT之家了解到,《暗黑破坏神:不朽》是暴雪娱乐与网易游戏联合开发的移动端大型多人在线动作角色扮演游戏(MMOARPG),即将登陆 iPhone、iPad 和 Android 平台。