又一家共享汽车押金难退：1000 块退了一年都未成功

如今，共享单车和共享汽车都有退押金难的通病，坑惨了广大用户们，看来现在对于租车出押金这一事还需慎重考虑了。

据澎湃新闻获悉，今年开始就有不少用户表示 “盼达用车”押金迟迟未退，还有用户称，自己去年 9 月就在 App 上申请退 1000 元押金，但钱至今仍未到账。

共享汽车品牌 “盼达用车”由重庆盼达汽车租赁有限公司经营，于 2015 年在重庆上线，后逐步在杭州、成都、广州等城市上线。

而对于退还押金一事，盼达公司回应网友退还押金的时间却一变再变，之前 7 月投诉时，则被告知承诺该押金将于 2020 年 12 月 1 日退还，但 11 月再次投诉时，就另被告知该押金将于 2021 年 5 月 11 日退还。

今年 11 月，有用户称自己在 2019 年 6 月下载了 “盼达用车”的 APP，注册时交了 1000 元的押金，一个月后，自己不需要用车，就申请退还押金，而且使用期间内，也是按照规定使用，更没有违规，也符合退还押金的规定，“盼达用车”当时承诺申请后 15 日内就会退还押金，但至今都没有退还。自己也打过很多次的客服电话，但始终没有结果。

同样的投诉还有很多，其中不少用户称自己申请退款已经一年多了，但都没有收到退款。有用户还表示自己也是去年申请的退款，申请一年多了还没退回来，每个星期都打好几次电话给客服，他们只说会催促相关人员，可都催了一年了还没人解决，就 1000 元钱，咋就这么难。

对于用户们的投诉，盼达公司注册所在地两江新区市场监督管理局公开回复，最新回应称会在 2021 年 5 月退还，若未能按时退还，建议向该企业的行业主管部门投诉，也可以向合同仲裁委员会提起仲裁，或向人民法院起诉。