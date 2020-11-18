长安汽车涨停封板，曾宣布将与华为、宁德时代联手打造高端智能汽车品牌

IT之家11月18日消息 今日，长安汽车涨停，报 22.33 元股。当日，长安汽车发布股价异动公告。

长安汽车表示，股票交易价格于 2020 年 11 月 13 日、16 日、17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深交所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

值得一提的是，11 月 14 日在中央电视台财经频道发布现场，长安汽车公布将与华为、宁德时代一起联手打造高端智能汽车品牌，包括一个全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品和一个超级 “人车家”智慧生活和智慧能源生态，并首次公开发布智能架构 “方舟架构”。

IT之家了解到，长安汽车是中国知名汽车制造企业，拥有 CS75、睿骋、逸动、欧诺、悦翔、奔奔等众多汽车品牌，并与福特、铃木、马自达、标致雪铁龙建有合资公司。

企查查 App 显示，长安汽车成立于 1996 年，注册资本 48.03 亿元人民币，法定代表人为朱华荣，经营范围为：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品，汽车租赁；汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售等。

企查查企业图谱显示，长安汽车对外投资多家公司，在意大利、英国、俄罗斯等国也设有参控股企业。