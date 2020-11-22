B 站发布 33 部国产动画，今年国创付费会员订单同比增长 450%

11 月 21 日，B 站举办了 2020-2021 国创动画作品发布会，宣布推出 33 部动画作品新内容。《元龙》第二季、《百妖谱》第二季、《天官赐福》特别篇、《时光代理人》、《银河之心》等多部新作品在列。

B 站副董事长兼 COO 李旎在发布会上表示：“今年在 B 站，每个季度都有高质量、高品质、用户喜欢的作品密集涌现，看国创已经不再是一个小众的行为，它是一种潮流，今年我们一共上线了 106 部作品，用户整体观看的时长增长了 98%。”

原创 IP 方面，B 站于 2018 年和绘梦动画联合成立的哆啦哔梦动画公司，带来了《千从狩》、《黑门》、《时光代理人》三部作品。

动画电影方面，李旎也正式宣布和追光动画达成战略合作，将联合出品动画电影《新神榜：哪吒重生》，电影将于 2021 年春节档与观众见面。此外，B 站将与多家制作公司合作，深度开发热门 IP。目前，《百妖谱》已开始规划动画大电影。B 站投资的动画原创制作公司 pinta 也正在孵化院线长片《烈山氏》。

多部小说、影视剧改编的国创作品同样亮相。例如，根据马伯庸小说改编的动画作品《长安十二时辰之白夜行者》宣布上线，电影《唐人街探案》和头部漫画作品《长歌行》、《子不语》均宣布启动作品的动画化开发。

官方数据显示，B 站整体的国创内容 MAU 已于去年赶超番剧，此外，李旎在会上表示，今年，来自国创的付费会员订单同比增长 450%，动画已经成为 OGV 会员拉新最重要的部分。