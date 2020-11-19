B 站哔哩哔哩公布 2020 年 Q3 财报：营收 32.3 亿元同比增长 74%，单月活跃用户破 2 亿

IT之家11月19日消息 今天，哔哩哔哩（NASDAQ: BILI，以下简称 “B 站”）公布了截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度未经审计的财务报告。财报显示，B 站三季度营收再创新高，达 32.3 亿元人民币，同比增长 74%，超市场预期。

IT之家获悉，2020年第三季度，B 站社区月均活跃用户同比增长 54% 达 1.97 亿，移动端月均活跃用户同比增长 61% 达 1.84 亿。本季度月均付费用户数同比增长 89%达 1500 万，付费率从去年同期的 6.2%提升至 7.6%。与此同时，毛利率也从去年同期的 18.9% 攀升至 23.6%，实现连续六个季度的持续增长。

今年 8 月，B 站的月活用户突破 2 亿。第三季度，B 站日活用户达 5300 万，实现了 42% 同比增长。

本季度，B站用户日均视频播放量达到创记录的 13 亿次，同比提升 77%；社区月均互动数达 55 亿次，同比增长 117%。用户日均使用时长高达 81 分钟，表明 B 站已成为国内用户黏性最高的平台之一。

截至三季度末，通过 100 道社区考试答题的正式会员数量同比增长 56% 达到 9700 万，其第十二个月留存率稳定在 80% 以上。

这一季度，B 站与多个内容行业伙伴建立深入合作。今年 8 月，B 站战略投资欢喜传媒，并获得欢喜传媒旗下既有影视作品及新作的独家外部播放权。电竞领域，B 站与拳头游戏达成英雄联盟全球赛事战略合作，获得 S10 至 S12 连续三年的中国大陆地区直播平台领域独家版权。10 月，B 站与索尼旗下 Aniplex 在动画和游戏领域达成战略合作协议。这也是继今年 4 月索尼入股 B 站后，双方在业务领域的进一步深入合作。

《第 46 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2020 年 6 月，中国网络视频用户的规模已接近 9 亿。5G 时代下，视频将成为越来越主流的内容创作和消费形式。目前 B 站逐步成为年轻用户消费和创作视频的首选平台之一。

B 站内容生态方面，PUGV（Professional User Generated Video，即 UP 主创作的高质量视频）在第三季度持续占据平台整体播放量的 91%。

本季度，月均活跃 UP 主数量同比增长 51% 达 170 万，月均视频投稿量同比增长 79% 达 560 万。随着人工智能推荐算法的进步，平台内容分发能力提升，推动优质原创内容更高效地触达用户。第三季度，B 站新增百万播放视频的数量同比增长 73%，万粉以上 UP 主数量同比增长 75%。

继今年 6 月 B 站正式上线 “知识区”后，过去的 12 个月里，有近 1 亿用户在 B 站观看知识类视频，相当于今年高考人数的 9 倍。值得注意的是，汽车内容也成为增长最快的垂直品类之一，三季度播放量同比增长接近两倍。

在 OGV（Occupationally Generated Video，专业生产内容）领域，围绕精品化与 IP 化两大核心策略，B 站长期的投入正迎来收获期。尤其是在动画领域，B 站自制的国创作品吸引大量的新增用户，拉动付费用户增长。其中，《元龙》在三个月内播放量突破 2.6 亿。B 站与欢喜传媒达成合作后的首部剧集《风犬少年的天空》，也于 9 月上线后持续占领 B 站电视剧热榜第一位，日前，《风犬少年的天空》观看次数超 3.8 亿次。

在自制综艺与纪录片方面，B 站首部自制说唱类综艺《说唱新世代》站内播放量达 4.1 亿次，弹幕数高达 820 万。纪录片方面，B 站与 BBC Studios 达成长期战略合作，深度参与纪录片共制。同时在 10 月，纪录片《但是还有书籍》获得第 30 届中国电视金鹰奖的 “最佳电视纪录片奖”，“2019 最美的夜”新年晚会成为唯一入围 “最佳电视综艺节目”的网络视听作品。今年年底，B 站也将再次推出 2020 新年晚会。B站“大会员”数量再创新高，截至 9 月 30 日，同比增长 110%达 1280 万。

2020 年第三季度，得益于广告、增值服务等非游戏业务的快速发展，B 站总营收再创新高达 32.3 亿元。其中，非游戏业务收入占比达 60%，营收结构更趋平衡。

本季度，游戏业务收入同比增长 37%至 12.8 亿元。B 站独家代理发行的手游《公主连结 Re:Dive》延续其上线以来的优异成绩；10 月，B 站与索尼旗下 Aniplex 完成游戏《命运 - 冠位指定》（Fate/Grand Order）简体中文版续约，并迎来了游戏四周年纪念活动。9 月，开放世界冒险游戏《原神》在上线后取得巨大成功，而 B 站则是其国内安卓渠道的主要联运合作伙伴。目前，包括《刀剑神域黑衣剑士：王牌》在内的 10 款独家代理游戏已经获得版号，即将在未来几个季度上线。

在大会员、直播等增值服务业务的推动下，B 站增值服务业务收入同比增长 116% 达 9.8 亿元。尤其是在电竞领域，与拳头游戏旗下英雄联盟全球赛事的战略合作为 B 站带来了大量观众和游戏主播。S10 期间 B 站整体赛事的直播观看人次同比 S9 提升超 300%。

三季度 B 站广告业务收入同比增长 126%，达 5.6 亿元，实现了连续六个季度的加速增长。B 站也成为越来越多领域品牌广告主的选择平台，其中电商、食品饮料、游戏、3C 产品和汽车为前五大品类。

在社区商业生态方面，B站7 月正式上线的花火商业合作平台，帮助 UP 主与广告主实现优质创作与内容营销结合。今年双十一期间，B 站首度公布 “China-Z 100”榜单。据统计，近一年来有 1 亿用户在 B 站观看测评类视频，总播放量达 200 亿，B 站已成为年轻人 “种草”的重要阵地之一。

第三季度，随着电商平台销售额的快速提升，B 站电商及其他业务收入达 4.1 亿，同比增长 83%。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司持有现金、现金等价物、定期存款和短期投资总额为 141.0 亿元人民币。充裕的现金储备保证了 B 站在内容及技术研发层面的长期投入。不考虑员工股权激励成本、并购形成的无形资产相关摊销成本及相关所得税费用影响，B 站第三季度调整后的非美国会计通用准则（Non-GAAP）的净亏损为 9.9 亿元人民币。

财报中，B 站对 2020 年第四季度收入进行了展望，预计将达到 36.0 亿元至 37.0 亿元人民币。