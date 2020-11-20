哔哩哔哩市值突破 200 亿美元

北京时间 11 月 20 日消息，哔哩哔哩周四收盘股价大涨 22.17%，报 58.46 美元，市值突破 200 亿美元，创历史新高。

周三盘后哔哩哔哩公布第三季度财报，报告显示，哔哩哔哩三季度营收再创新高，达 32.3 亿元人民币，同比增长 74%。哔哩哔哩对 2020 年第四季度收入进行了展望，预计将达到 36.0 亿元至 37.0 亿元人民币。

报告显示，2020 年第三季度，得益于广告、增值服务等非游戏业务的快速发展，哔哩哔哩总营收再创新高达 32.3 亿元。其中，非游戏业务收入占比达 60%；游戏业务收入同比增长 37%至 12.8 亿元；增值服务业务收入同比增长 116%达 9.8 亿元；广告业务收入同比增长 126%，达 5.6 亿元；电商及其他业务收入达 4.1 亿，同比增长 83%。

净亏损 11.009 亿元（约合 1.621 亿美元），去年同期亏损 4.057 亿元。非美国会计通用准则（Non-GAAP）下的净亏损为 9.9 亿元，去年同期为 3.431 亿元。

今年 8 月，哔哩哔哩的月活用户突破 2 亿。在第三季度，哔哩哔哩月活用户同比增长 54%，达 1.97 亿。日活用户达 5300 万，实现了 42%的同比增长。截至 9 月 30 日，“大会员”数量同比增长 110%达 1280 万，再创新高。本季度，月均活跃 UP 主数量同比增长 51%达 170 万。

哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿表示：“第三季度，我们再度交出了一张令人振奋的成绩单。通过积极高效的用户增长策略，和持续丰富的社区内容生态，在本季度哔哩哔哩迎来了用户与营收的强劲增长。今年 8 月，哔哩哔哩单月活跃用户突破 2 亿，创下历史新高。我们相信，2 亿用户这一里程碑仅仅是个开端，‘视频化’将为中国内容行业带来巨大的发展机会。作为综合性视频社区，我们将牢牢抓住这一机遇，不断强化社区与内容生态上的核心优势，为用户提供源源不断的高品质内容。”