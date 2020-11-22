为了达到 2030 年电动车目标，戴姆勒来中国找到了吉利

11 月 22 日周五，戴姆勒公司和吉利控股集团宣布，就一款用于下一代混合动力车型技术的高效动力系统，双方将展开合作。

两家公司表示，双方将利用其全球研发网络，共同开发用于混合动力技术的下一代汽油发动机。该发动机将用于吉利旗下品牌沃尔沃和戴姆勒旗下品牌奔驰汽车，并且中国也将成为两家公司联合开发的这种混合动力发动机的制造和出口中心。

本周早些时候，这家德国汽车制造商表示，它将与中国吉利控股集团合作，制造下一代内燃发动机，用于混合动力汽车。

两家公司联合发布的新闻稿表示，这些发动机将在中国和欧洲生产，并且吉利和戴姆勒将在工程、采购和生产方面进行合作。此外，该新闻稿还说，“从中国出口发动机被认为是一种选择。”

戴姆勒旗下奔驰的目标是，到 2030 年，其乘用车销量的一半以上将由插入式混合动力车或纯电动汽车组成。按照戴姆勒长期战略的一部分，奔驰不断推进 “电动为先”计划，加速所有车型的电动化。据报道，与吉利的合作将为戴姆勒节省近十亿欧元的成本。

吉利联手戴姆勒开发混合动力系统解决方案，旨在打造规模效应，提高在全球市场的竞争力。双方合作领域将包括工程研发、采购、产业化及效率举措等。

吉利控股集团总裁及兼旗下吉利汽车集团总裁和首席执行官安聪慧表示，“这个项目反映了在清洁高效的动力系统和混合驱动系统及其应用方面，需要规模经济和有针对性的研发投资。”