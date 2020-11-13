电动车公司回应 “不可能打工窃格瓦拉”任联合创始人：正办工商登记，不是炒作

IT之家11月13日消息 部分网友可能会注意到沸点视频昨日深夜有一视频全网爆火，但目前通过工商信息并未验证其内容。

11月13日，飞驴电动车就“不可能打工”网红周立齐成为联合创始人发表声明称，正按协议相关内容在工商部门办理登记手续。对于“天价签约费或炒作”的质疑，该公司表示完全是子虚乌有，周立齐与飞驴科技属于共同创业。企查查数据显示，该公司第一大股东为林业茂，持股比例 99.9%，周立齐并无持股记录。

11 月 12 日，广西南宁，一组照片在网络热传，网曝称曾因多次偷盗电动车意外走红的周立齐（窃格瓦拉）出任电动车公司联合创始人，2 张现场签约合影图流出，电子屏显示签约时间为 2020 年 11 月 11 日，周立齐出任广西飞驴电动车科技有限公司联合创始人当老板。该消息瞬间引发网友广泛热议。

企查查 App 显示，广西飞驴电动车科技有限公司成立于 2020 年 1 月，注册资本 500 万人民币，法定代表人为林业茂，经营范围包括电动车科技技术研发；人工智能公共数据平台；互联网销售、电动自行车、汽车销售、维修、租赁及商务代理代办服务等。

IT之家发现，该公司第一大股东为林业茂，持股比例 99.9%，另外一位股东为覃飞，而出任联合创始人的周立齐并无持股记录。