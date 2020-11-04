大众汽车在中国推出两款 ID.4 运动型电动车：起步价低于 25 万元，向特斯拉发起挑战

大众汽车公司周二在中国推出两款 ID.4 运动型多用途电动车，在全球最大的电动汽车市场向特斯拉发起挑战。

作为其中一款的 ID.4 CROZZ，由大众汽车和一汽集团之间的合资公司生产。另一款 ID.4 X，则是由大众汽车与上汽集团之间的合资公司生产。

这两款产品的推出，标志着大众汽车开始大力进军中国的电动汽车市场。

大众汽车没有披露这两款电动汽车的售价，但该公司在产品发布会上的一项介绍中表示，在中国政府提供电动汽车补贴后，这两款运动型多用途电动汽车的起步价格将低于 25 万元。

在中国市场，特斯拉在中国生产的 Model 3 电动汽车，在中国政府提供电动汽车补贴后，起价目前为 24.99 万元人民币。大众汽车这次在中国市场推出的这两款汽车，体积大于 Model 3。

大众汽车高管在产品发布会上表示，这两款 ID.4 电动汽车的续航里程将超过 400 公里，并提供软件无线更新。

大众汽车中国首席执行官斯捷芬 · 沃伦斯坦茵 (Stephan Woellenstein)表示，到 2023 年，大众汽车在中国推出的 ID 系列电动汽车累计数量将达到 8 款。

周一《新能源汽车产业发展规划（2021―2035 年）》发布，为未来十五年新能源车发展的整体路线定调。该规划指出，发展新能源汽车是从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到 2025 年，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销量的约两成，到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

媒体报道称，预计今年中国市场新能源汽车的销售量将达到约 110 万辆。