加速无人出租车普及，又一家激光雷达厂商拿下大单

11 月 22 日，正准备上市的传感器初创企业 Luminar 又迎来了喜讯，该公司宣布已经与英特尔旗下子公司 Mobileye 达成协议，为其自动驾驶出租车提供激光雷达。

虽然这笔供应商协议的规模远不及 Mobileye 的核心计算机视觉业务，但这也是一项重要的合作，超越了几个试点项目。此前，Luminar 已经与 Mobileye 签订了近两年的开发协议，这项新协议标志着两家公司合作的下一个关键步骤。

Mobileye 基于摄像头的传感器被大多数汽车制造商用来支持先进的驾驶辅助系统。如今，超过 5400 多万辆汽车采用了 Mobileye 技术。但该公司在 2017 年被英特尔斥资 153 亿美元收购后，近年来扩大了业务范围，不再局限于开发先进的司机辅助驾驶技术，转向开发自动驾驶车辆系统。

两年前，Mobileye 宣布推出包括视觉感知、传感器融合、快速眼动测绘系统和软件算法的工具包。自那以后，Mobileye 加大了自动驾驶的雄心，并采取了许多业内人士认为不太可能的转变，成为一家自动驾驶出租车运营商，而不仅仅是充当零部件供应商。

Luminar 和 Mobileye 的协议虽然规模不大，但却属于生产合同。Luminar 的激光雷达已被应用于 Mobileye 第一代自动驾驶汽车上，这些汽车目前正在中国、迪拜、特拉维夫、巴黎和韩国大邱市进行试点。

Mobileye 的最终目标是扩大其自动驾驶出租车业务，并将其自动驾驶堆栈 (或 AV 系列解决方案)出售给其他公司。Mobileye 首席执行官阿蒙 · 沙斯华（Ammon Shashua）表示，该公司的目标是在 2022 年推出商业自动驾驶出租车服务。

Luminar 创始人兼首席执行官奥斯汀 · 拉塞尔 (Austin Russell)最近接受采访时说：“我们基本上已经达成了一项生产协议，能够在 Mobileye 于 2022 年推出他们的服务时，为他们的摄像头解决方案提供装备，以创造安全性和冗余性。”

虽然这种 “AV 系列解决方案”首次用于 Mobileye 自己的内部车队，但拉塞尔对随之而来的机会很感兴趣。他说：“Mobileye 采取了与众不同的战略，与任何其他类型自动驾驶汽车开发公司相比，他们是非常不同的公司。Mobileye 已经在车辆上部署了数千万个产品，知道要把什么东西投入批量生产需要付出的代价。因此，我们特别感兴趣的是，能够乘着这股浪潮也能进入量产汽车领域。”

Luminar 还获得了其他生产层面的合同。沃尔沃在 5 月份宣布，将于 2022 年开始生产配备激光雷达和 Luminar 传感器的汽车，该汽车制造商将使用这些设备在高速公路上部署自动驾驶系统。目前，激光雷达将是硬件包的一部分，消费者可以将其作为选项添加到沃尔沃的第二代可伸缩产品架构 (Scalable Product Architecture)车辆中，从 XC90 开始。沃尔沃将把 Luminar 的激光雷达与摄像头、雷达、软件和后备系统相结合，以实现转向、刹车和电池供电等功能。

戴姆勒 (Daimler)卡车部门 10 月份表示，它已投资 Luminar 作为建立更广泛合作伙伴关系的一部分，目的是生产能够在没有人工干预的情况下在高速公路上行驶的自动驾驶卡车。