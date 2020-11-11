日本本田称将率先大规模生产 L3 级自动驾驶汽车

据报道，日本本田汽车公司周三表示，该公司将成为世界上第一个大规模生产 L3 级自动驾驶汽车的企业，L3 级自动允许车辆在高速公路条件下实现自动驾驶。

本田在一份媒体声明中表示：“本田计划在 2021 年月底之前开始销售搭载最新获批的自动驾驶设备的本田 Legend 豪华轿车。”

自动驾驶汽车是汽车制造商争相追求的关键技术，除了汽车企业之外，谷歌母公司 Alphabet 等技术企业也在这一领域投资了数十亿美元，希望成为自动驾驶技术开发的领先者。

今天早些时候，日本政府向本田的 “Traffic Jam Pilot”自动驾驶技术颁发了安全认证，该技术将可以合法地允许驾驶员将视线离开前方道路。

日本国土、基础设施、交通和旅游省表示：“自动驾驶汽车有望发挥重大作用，助力减少交通事故，为老年人提供交通工具，并且提升物流效率。”

自动驾驶技术共有 6 个级别，L0 级到 L5 级，涵盖了完全不具备自动化功能的汽车、具有续航控制等简单自动化功能的汽车，以及可以完全实现自动驾驶的汽车，L5 级自动驾驶车辆不需要方向盘，也不需要刹车和加速踏板。

当前，L2 级自动驾驶车辆已经可以上路，这些车辆可以自己控制速度与方向，但是在车辆行驶过程中，驾驶员必须全程留意路面情况，并且在需要的时候立刻介入，接管车辆控制权。今年 7 月，美国电动汽车制造商特斯拉表示，该公司已经 “十分接近”实现 L5 级自动驾驶。