腾讯 QQ macOS Catalyst 转制版 8.4.10 发布，支持视频包厢、原图翻译等

IT之家11月22日消息 据多位网友投递，腾讯 QQ macOS Catalyst 转制体验版 8.4.10.73 版本现已发布。

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值得一提的是，目前最新的 iOS/iPadOS 版本 QQ 为 8.4.17 版本。

苹果此前宣布了迈向新阶段的 Project Catalyst 项目，该项目能够让开发者更加轻松的将 iPad 应用移植到 Mac 设备。腾讯全新 Mac QQ 体验版基于 Mac Catalyst 框架开发，系统要求为 macOS 10.15 Catalina 及以上。

IT之家了解到，苹果推出了 M1 版本的新 Mac 产品，目前 QQ 已推出 macOS v 6.7.0 版本，支持英特尔和英特尔和 Apple Silicon M1 双平台。

腾讯 QQ 8.4.10 版本更新内容包括：

- 与好友通话时，可开启视频包厢，边看边聊欢乐更多；



- 图片提取文字支持在原图上直接翻译，阅读理解更高效；

- 扫一扫支持多个二维码识别，扫码跳转更便捷；

- 一起听歌新增互动标识，召唤好友解锁花样唱片徽章。

近期其他更新：

- 全新“青少年模式”，更简洁的社交体验，更纯粹的学习氛围；

- 群聊时长按聊天框“一起写”，多款实用模板，一起码字妙笔生花；

- 一起派对新增随机匹配，快速发起游戏，轻松组队畅快玩；

- 双击头像戳一戳，趣味互动更有爱；

- 群聊新增成员排行榜，畅快嗨聊，称霸榜单；

- 资料卡新增匿名问答，悄悄提问，看看好友真心话；

- 适配iOS 14系统，提升版本稳定性和使用体验。