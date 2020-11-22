优胜教育总裁陈昊：所有校区恢复正常运营支持

11 月 22 日消息，昨日晚间，优胜教育总裁陈昊在微博发文称，已经寻求到具备强悍扶持能力的战略合作伙伴，即日起所有校区恢复正常运营支持。

10 月份，优胜教育被曝北京多所校区纷纷关闭、拖欠员工薪资、家长难以退费的情况，总部出现无人办公的局面。

11 月 5 日，陈昊发布致歉信，就优胜教育困局给学生、家长、同事、加盟商、教育行业以及家人、自己造成的困扰道歉，同时向各行业大佬喊话，宣布团队愿以 0 元转让全部股份，而且个人愿意未来继续为之服务十年。

11 月 15 日，优胜教育官方发布声明，称资金链断裂，但仍然将所有援助方案均以补偿的方式提供给所有之前信赖优胜教育的孩子们。截止目前，重庆，成都，广州，济南，沈阳，北京，天津等地区均已开展一轮补偿，初步统计补偿人数 2 万余人，补偿金额 9000 余万元。

昨日晚间，陈昊在微博发文称，为迅速恢复运营支持，现阶段为各位合作伙伴提供无偿的优质支持帮扶，所有增值服务均不收取任何费用，直至款项结清或回归正常运营收益后。

其在公告中表示，即日起至本月底前，优胜教育工作人员会陆续与各位投资人建立联系，以微信、电话、邮件的方式进行沟通，并建群对接登记，如有更换联系方式的加盟商，大家可以互相拉群进行联系。群内进行登记后，后续会安排集中培训，并通知培训场地及公布长期的运营扶持计划。

以下为陈昊微博原文：

加盟商公告

尊敬的各位优胜教育的伙伴们：

1、感谢各位加盟商对优胜长期的支持！由于 10 月公司出现负面问题，导致大家出现恐慌，对总部出现信任危机等。针对本次事件给各位投资人带来的困扰深表歉意！今致函正式宣布，即日起所有校区恢复正常运营支持。

2、鉴于目前所有加盟商存在的问题，我司寻求到具备强悍扶持能力的战略合作伙伴！此公司是为教育机构提供个性化服务支持的倡导者和践行者。已有 20 多年成功校区运作经验，至今已在全国有数百家合作机构，合作品牌有学大、巨人、清大、凹凸、秦学等知名 k12 教育品牌，发展至今拥有成熟的运营管理支持体系及完善的运营服务支持团队。

3、我司通过与战略合作伙伴的通力合作，重启服务支持。向加盟商提供培训及落地支持。包括市场、营销、教学、教务、校长五个维度为校区注入新的活力，提高市场竞争力。

4、由于疫情或本次事件的不良影响，导致校区经营不善、或公司尚未结清运营款项的情况，为迅速恢复运营支持。现阶段为各位合作伙伴提供无偿的优质支持帮扶，所有增值服务均不收取任何费用，直至款项结清或回归正常运营收益后。

5、部分加盟商找到个别原优胜运营的员工或小团队进行运营支持，因为缺乏体系化的运营支持，无法长期有效给加盟商赋能。针对现阶段的运营团队支持不足的地方，大家可以提出宝贵意见，我们结合各位投资人的需求，与战略合作伙伴进行对接沟通，为大家提供更优质的服务。

6、即日起至本月底前，我司工作人员会陆续与各位投资人建立联系，以微信、电话、邮件的方式进行沟通，并建群对接登记，如有更换联系方式的加盟商，大家可以互相拉群进行联系。群内进行登记后，后续会安排集中培训，并通知培训场地及公布长期的运营扶持计划。

承蒙诸位盟友一直以来的鼎力支持，特向各盟友致以真诚的感谢！衷心祝愿贵我双方在未来的市场上相互扶持，共同分享发展机遇，携手走向更加美好的明天。