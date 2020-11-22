技术成熟：希捷表示将直接推出 24TB HAMR 硬盘

IT之家11月22日消息 随着 SSD 固态硬盘技术的稳步推进，以及国产 NAND 颗粒的成功量产，传统机械硬盘厂商面临着越来越大的压力，而 HAMR（热辅助磁记录）技术，是提高存储密度的新一代解决方案。据外媒 BLOCKS&FILES 消息，希捷 CEO Dave Mosley（戴夫 · 莫斯利）在本周的一次会议表示，他希望在机械硬盘上实现更大的容量跃升，而自家的 HAMR 技术将使目前的最大容量由 20TB 提升至 24TB，直接跳过 22TB。莫斯利在会议上表示，希捷的目标是将 HAMR 技术广泛推广到 12TB 和 16TB 的低容量驱动器驱动器上，不仅能够节约盘片和磁头成本，也能通过提高 HAMR 技术的产量来摊销费用，降低每驱动器成本。

此前IT之家的消息：希捷：20TB HAMR 机械硬盘年底发货，2026年推50TB版 介绍过 HAMR 技术，该技术使用激光来加热磁盘表面，来辅助磁头记录数据，能实现远高于传统方法的记录密度。

▲HAMR 技术渲染图 | 图片来自 Seagate 官网，下同

根据希捷官方的消息，“为了写入新数据，连接到每个记录磁头的小型激光二极管会瞬间加热磁盘上的一个小点，从而使记录磁头每次翻转单个位的磁极性，进而达到写入数据的目的。每个位会在一纳秒内完成加热并冷却，因此 HAMR 激光器对硬盘温度或整个介质的温度、稳定性或可靠性完全没有影响。”

▲希捷 Exos X18 18TB 硬盘

IT之家了解到，目前能够买到的最大容量 3.5 英寸机械硬盘为希捷银河系列的 Exos X18，填充氦气密封，单碟容量 2TB，转速 7200RPM，缓存 256MB，最高速度达 270MB / 秒。建议零售价 562 美元，约合人民币 3700 元。

此前希捷已经成功实现 20TB HAMR 硬盘的量产，预计将于今年 12 月发货。