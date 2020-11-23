西安荣耀终端有限公司成立，深圳智信全资控股，从事移动终端设备制造等业务

IT之家 11 月 23 日消息 上周荣耀收购案后的第三天，西安荣耀终端有限公司成立，并由收购方深圳智信全资控股。

11 月 17 日，业界传的沸沸扬扬的荣耀收购一事终尘埃落定，华为方面袒露在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产，收购方则为深圳市智信新信息技术有限公司。

深圳市智信新信息技术有限公司成立于 2020 年 9 月 27 日，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，其中大股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司则由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资控股。

据企查查 App 显示，11 月 19 日，西安荣耀终端有限公司成立，注册资本 3000 万元人民币，法定代表人为闫黎伟，经营范围包含计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；软件销售等。

企查查股权穿透显示，该公司由深圳市智信新信息技术有限公司全资控股。

IT之家曾报道，11 月 17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。