阿里董事长张勇：积极学习和响应国家政策法规，建设健康平台经济

11 月 23 日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在世界互联网大会 · 互联网发展论坛（科技与抗疫）主论坛上表示，“数字化成为中国抗击疫情、走出疫情、恢复经济的助力，也正在为全球经济的发展注入动能。作为中国数字经济的一份子，阿里巴巴既是中国数字经济时代的参与者和建设者，更是受益者，对这个时代充满感恩。”

张勇表示，中国数字经济发展已经走在了全球前列。同时，看到为保障互联网和数字经济更有序健康地发展，国家相关部门正就平台经济领域的政策和法规征求意见，他认为 “非常及时和必要”。

张勇说：“中国的数字经济发展领先全球，得益于政府鼓励发展和创新的各种政策，得益于中国这个全球最大的市场。阿里将积极学习和响应国家的政策和法规，对自身更高地要求，建设更健康的平台经济，为‘网络强国’和‘数字中国’的建设贡献绵薄之力。监管让平台型企业不仅能够自身发展好，同时能够服务于整个社会可持续的健康发展，带来更多百花齐放的创新。这不仅是国家的要求，也应该是每一个有社会责任感的企业的自我要求。”

“中国科技抗疫的实践和成果令世人刮目相看，我们比以往任何时候都更深切地体会到数字化的力量。”张勇表示，“我们充分发挥在数字化的商业、金融，物流、科技等方面的力量，在全球抗疫物资采购和捐赠、消费市场的民生保障、科技力量助力抗疫等多个方面，全情投入，回报社会。”

今年 4 月，阿里巴巴时隔 11 年重启 “春雷计划”，利用数字商业平台的能力，努力与受疫情影响而停摆的工厂和商家一起重新找到市场。从外贸到农业、从工厂到商家，“春雷计划”实施半年，也是中小企业全力数字化突围的半年。

刚刚过去的双 11 购物季也从一个维度体现出中国数字商业基础设施建设和消费力的巨大成就——购物季总成交额 4982 亿；比 11 年前增长了 9000 倍的物流订单；210 万家线下小店加入双 11；80% 的商家都是中小企业；日销售额低于 1000 元的小微卖家日均成交额增长了 70% 以上；31 万个贫困县的商家参与；销售了 1406 个县域的 41 万款农产品。