首款 “抗菌”智能手机问世，24 小时减少 99.9% 微生物传播

在全民防疫的大环境下，一家名为 Bullitt 的公司成功研制世界上首款 “抗菌”智能手机，这款设备利用银离子在 24 小时内减少 99.9% 的细菌传播。虽然这种抗菌技术不能有效抵御包括新冠病毒在内的细菌或病毒，但的确能够阻止病原体的传播和繁殖。

Cat S42 为一款入门级智能手机，坚固耐用且用途广泛。目前其售价为 229 英镑（约合 2008 元人民币），但配备 Biomaster 抗菌技术的机型要到 2021 年初才能上市。

Bullitt 希望在明年晚些时候将抗菌功能应用到其他 Cat 手机上，包括售价 380 英镑（约合 3333 元人民币）的轻薄型手机 S52 和售价 599 英镑（约合 5253 元人民币）、具备热成像功能的旗舰版手机 S62。

由于手机材料在制造过程中嵌入了银离子，因此设备可以防止细菌传播。Bullitt 公司声称这种 “生物活性抗菌剂”能在 15 分钟内减少手机表面 80% 的细菌数量，在 24 小时内减少 99.9%。

Bullitt 表示，这款手机完全防水，可以用肥皂、水、消毒剂、甚至漂白剂清洗。Bullitt 副总裁彼得 · 坎宁安 (Peter Cunningham)说，这对于在医疗和社会护理机构工作，以及那些需要前往多个工作地点的人来说十分重要。

“在 Cat S42 手机中添加抗菌技术是 Cat 系列手机的一个突破，这将使 Cat S42 更加安全——在当前环境下这是一个非常重要的功能。”在防疫的大环境下，滑铁卢大学的彼得 · 霍尔 (Peter Hall)教授认为，手机每天应该清洁两次，以防止病毒传播。

此外，Cat S42 的防水深度可达 1.5 米，防水时间为 35 分钟。经测试，S42 从 1.8 米的高处跌落安然无恙。

同时，其配备的热成像仪也可以对人们进行体温筛查。当有人在手机前短暂停留时，应用程序会根据体温显示红色或绿色。