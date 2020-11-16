曝诺基亚计划在年底推出新的智能手机，诺基亚 9.3 PureView 等或将亮相

IT之家 11 月 16 日消息 据外媒 NokiaPowerUser 报道，虽然此前有消息称诺基亚将在 11 月召开发布会，但内部人士向其表示，情况可能不再如此，HMD Global 正计划在 2020 年底之前推出新的智能手机，导致这一计划变化的原因尚不清楚。

众所周知，诺基亚 6.3、诺基亚 7.3 5G 和旗舰机型诺基亚 9.3 PureView 必将会在 2020 年年底之前推出。但消息来源指出，诺基亚 7.3 5G 必将会在年底发布会中登场，但诺基亚 6.3 和诺基亚 9.3 PureView 的具体情况尚不明朗。

HMD CPO 此前在 Twitter 上发布了有关诺基亚 9.3 PureView 配色情况，确认它确实存在。而 Juho 同样确认了搭载骁龙 690 芯片的 Nokia 7.3 5G 正在开发中，并暗示诺基亚 7.3 5G 的显示屏为 90 Hz / 120 Hz。

对于诺基亚 9.3（又称诺基亚 9.3 PureView）来说，可确定该机将搭载高通骁龙 865 处理器，并可能配备世界第一梯队的后置镜头和前置镜头。

而诺基亚 6.3 则是一款中端机型，可能搭载骁龙 670/675 处理器，可能具有蔡司认证的后置四摄像头设计。

▲ 图源 NokiaPowerUser

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