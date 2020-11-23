Gartner：Q3 全球智能手机出货 3.66 亿部，三星华为小米排前三

据报道，权威调研机构 Gartner 今日发布报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为 3.66 亿部，同比下滑 5.7%。

分析人士称，虽然第三季度智能手机出货量仍处于下滑趋势，但与今年上半年相比有了明显的改善。今年上半年，由于新冠病毒疫情影响了消费者信心和行业开支，智能手机销量同比下滑了 20%。

具体到品牌，第三季度三星以 8080 万部的整体出货量继续领先，市场份额为 22%。在前五大手机厂商中，只有三星和小米的出货量出现了上涨，涨幅分别为 2.2% 和 34.9%。

凭借强劲的涨幅，小米第三季度手机出货量超越了苹果公司，位居第三。而华为则保住了亚军宝座。

确切而言，第三季度三星智能手机出货量为 8082 万部，市场份额为 22%。华为为 5183 万部，市场份额为 14.4%。小米为 4441 万部，市场份额为 12.1%。苹果为 4060 万部，市场份额为 11.1%。OPPO 为 2989 万部，市场份额为 8.2%。

如果加上传统的功能型手机（非智能手机），第三季度全球整体手机出货量为 4.01 亿部，同比下滑 8.7%。

Gartner 高级研究总监安舒尔 · 古普塔（Anshul Gupta）在一份声明中称：“第三季度，一些市场出现了复苏的初步迹象，包括部分成熟的亚太和拉丁美洲市场。中国市场接近恢复正常，智能手机产量有所改善，填补了第三季度的供应缺口，这在一定程度上推动了销量增长。在印度、印度尼西亚和巴西这三大市场，第三季度智能手机销量涨幅分别为 9.3%、8.5% 和 3.3%。”

古普塔同时指出：“尽管市场条件已经开始改善，但消费者仍在限制他们的可自由支配支出。从 2020 年第二季度到第三季度，全球智能手机销量经历了温和的增长，这主要是由于前几个季度被压抑的需求造成的。”