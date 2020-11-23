又有消息称三星正放弃 Galaxy Note 系列：S21 Ultra/Z Fold 3 将支持手写笔

IT之家 11 月 23 日消息 此前就有消息称，三星正在努力将 S-Pen 带入到 Galaxy S21 Ultra 和其 Z Fold 3 可折叠机中，Galaxy Note 系列的命运也悬而未决。现在，韩媒的一份新报道再次证实了这个传闻。

韩国商业日报 Aju News 报道称，三星打算在 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy S21 Ultra 中加入 Galaxy Note 的 S-Pen 手写笔。此外，该媒体还称，Z Fold 3 将为 S-Pen 提供一个插槽，该可折叠机将于 2021 年 6 月推出。

报道称，Galaxy Note 系列因此会停产。如果消息得到证实，这虽然并不让人意外，但这仍将标志着一个时代的结束。三星的 Note 系列于 2011 年首次推出，普及了大屏智能手机，并在此后成为三星每年的固定产品。

IT之家了解到，该媒体还补充了一些 Galaxy Z Fold 3 细节，称三星已经开发了第二代超薄玻璃（UTG）与自己的盖板玻璃解决方案，以实现 S-Pen 支持。这是支持 S-Pen 的关键功能，因为早期的折叠机的塑料屏幕会导致产生划痕和其他形式的损坏。

Aju News 还称，三星计划在新的折叠机上提供显示屏内自拍摄像头，但如果屏幕和图像质量不达标，可能会被放弃。事实上，该媒体称，Z Fold 3 曾考虑过弹出式自拍摄像头，但由于可靠性问题而被拒绝。此前另一家韩国媒体也报道称，新款三星折叠机可能会使用屏下摄像头。

看来，三星很有可能放弃 Note 系列而转向可折叠机。