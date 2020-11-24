微软 Edge 浏览器测试 “智能复制”功能：可直接复制网页表格

IT之家 11 月 24 日消息 微软目前正在 Chromium Edge 中测试一项名为 “智能复制”的新功能，以改变文档、邮件等中复制和粘贴的工作方式。

在今年年初的年度发布会上，微软公布了基于 Chromium 的 Edge 浏览器的未来计划。微软表示，正在开发垂直标签（将浏览器顶部的水平标签切换为垂直标签的功能）、智能复制以及将链接转换为纯文本的新复制和粘贴体验。

与上周在微软 Edge 中推出的新的复制和粘贴体验不同，这个新的 “智能复制”功能将允许你复制一大块网页，并将其粘贴到 Windows 应用程序中，而不会丢失任何格式化的内容。

通过智能复制功能，你可以将网页的一部分复制到剪贴板上，并将其粘贴到 Microsoft Word、OneNote 或其他应用程序中，而不会丢失任何格式化的内容。

例如，你可以从网页上复制一个长表，并将其粘贴到 Word 文档中，而不会破坏表格的格式。你也可以复制图片、文本、链接，然后一起粘贴在文档中，而不会对格式和顺序做任何改变。

IT之家了解到，智能复制功能现在已经在 Edge Canary 中可用，可以用键盘快捷键 Ctrl+Shift+S 使用该功能。