“鹏城云脑 II”获世界 IO500 冠军，基于华为鲲鹏 920 架构

IT之家11月24日消息 11 月 19 日，搭载超算缓存文件系统 MadFS 的 “鹏城云脑 Ⅱ”在 IO500 测试中，分别以 7043.99 分和 1129.75 分同时获得全球 IO500 总榜第一名与 10 节点榜单第一名，这是国内科研机构首次夺得该排行榜榜首。

该机所搭载的超算缓存文件系统 MadFS 由清华大学计算机系存储系统研发团队所研发而成，而 “鹏城云脑 Ⅱ”是一台基于华为鲲鹏 920 架构的高性能计算系统，拥有超过 1000P OPS 的人工智能算力，由鹏城实验室与华为在 2019 年 11 月 29 日共同发布，于 2020 年 10 月建成试运行。

IT之家了解到，IO500 是高性能计算领域针对存储性能评测的全球排行榜，是高性能计算领域最权威的榜单之一。

IO500 测试包括数据带宽 BW(GiB/S)和元数据性能 MD(KIOP/S)两大部分，各项分数取几何平均后得到总分。在 HPC 计算领域，不仅 CPU 算力非常重要，IO 系统的数据传输更是瓶颈。自 2017 年 11 月开始，每年 IO500 榜单都会在高性能计算领域的顶级会议——美国 SC 大会和德国 ISC 大会上公布。

据官方介绍，“鹏城云脑 II”的存储系统基于 MadFS，针对 “鹏城云脑 Ⅱ”的硬件特征，采用了基于 RUST 的高可扩展并发访问、大粒度数据缓存 / 旁路访问、数据访问 / 落盘流水化、零拷贝极速 RPC 处理技术等创新优化方法。

而清华大学计算机系高性能计算技术研究所主要围绕存储、类脑计算、大数据处理、高性能计算等领域开展了一系列有影响的研究工作，曾先后研制 TH-MSNS、MeePo、TStor 等多款存储系统。

▲ 图源鹏城实验室官方