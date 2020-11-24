《英雄联盟》新英雄 “镕铁少女 芮尔”即将到来，定位坦克辅助

IT之家11月24日消息 今日早间，《英雄联盟》官方公布了新英雄 “镕铁少女 芮尔”的技能介绍，配词 “铁蹄破阵，骑枪碎甲，镕铁少女芮尔即将到来”。

IT之家了解到，由于该英雄可骑马作战，因此W技能将分为两个形态。

被动技能：溃敌沉力

芮尔的攻击速度非常缓慢，但会暂时窃取目标的一部分护甲和魔法抗性，并基于窃取的数额来造成额外伤害。此外，芮尔可以从多个不同的敌人身上虹吸双抗，将自身的抗击能力提到极限。

Q：裂阵

芮尔使用长枪突刺，摧毁刺击范围内所有敌人的护盾，并造成伤害（命中首个单位后伤害会递减）。如果芮尔在突刺时与一名友军处于 E 技能的绑定状态，每有一名敌方英雄被长枪命中，她和友军都会回复一定的生命值。

W1：驭铁术：轰落

(只能在骑马时施放)芮尔跳向空中并将她的坐骑变为重型铠甲，获得一层巨额护盾，护盾会一直持续到被摧毁或芮尔再次骑上坐骑为止。落地时，芮尔会击飞周围的所有敌人。芮尔可以在变形期间施放 E 技能和大招。

在铠甲形态下，芮尔会获得更强的抗击打能力，移动速度降低，并且会有一个移动速度封顶值。在变形后，这个技能会被更换为 W2。

W2：驭铁术：驾临

(只能在步行时施放)芮尔向前冲刺，并将她的铠甲变为一匹坐骑，获得爆发性的移动速度加成。下一次攻击时，芮尔会朝目标冲锋以造成额外伤害并将敌人挑至自己身后。

芮尔在骑乘状态下可以提升移动速度。在变形后，这个技能会被更换为 W1。

E：挥斥

芮尔将她的一片铠甲如磁铁般绑定在目标友方英雄身上，使目标在她附近时为其提供额外的护甲和魔法抗性。

R：极涌

芮尔喷发出有磁性的怒火，将附近的敌人们猛拽向她。之后在她周围生成一个引力场，吸引附近的敌人，持续若干秒。引力场不会打断敌人的其它行动。

此外，《英雄联盟》官方今日还公布了多个新皮肤，例如星界韦鲁斯炫彩，以及女帝（暂名）的卡特、迦娜、奇亚娜皮肤，以及女帝（暂名） 黛安娜&至臻皮肤。