联想 IdeaPad 14s/15s 大促：10 代酷睿 i3+8GB 内存 + 512GB 固态仅售 3466 元

IT之家11月24日消息 年初以来，疫情肆虐，远程办公的需求越来越高，用户对笔记本电脑的呼声也日益增强。

在当今 PC 市场上，能够提供优秀的产品以及稳定售后服务的厂商，联想算是国产厂商中做得非常突出的一家。如果想要选择一台用于办公或网课的轻薄本，搭载英特尔 10 代酷睿 i3 处理器的笔记本无疑是目前高性价比的理想之选。

其中，联想旗下的 IdeaPad14s 2020 款和 IdeaPad 15s 2020 款便是上上之选，尤其是入门级的 i3 版本，在提供足够且稳定的性能前提下，还有极高的性价比和完善的售后服务，这也是联想作为一线厂商的优势。

目前联想（Lenovo）IdeaPad14s 2020 款拥有 i3-1005G1 和 i3-10110U 两个版本可选，在这个基础上还提供了 8GB 内存以及 512GB 固态硬盘，这两款机型与联想无线鼠标的组合套装目前售价为 3466 元和 3546 元，也就是说现在只需三千多元即可拥有一部各方面都不错的联想笔记本电脑。

而另一款 IdeaPad 15s 2020 款则提供了更大的显示屏和更高的性价比，该机搭载英特尔十代酷睿 i3-10110U 处理器，提供 8GB 内存和 512GB 固态硬盘，但拥有 15.6 英寸的屏幕，可提供更大更舒适的视觉享受。

英特尔十代酷睿 i3-10110U 处理器，采用双核四线程设计，主频 2.1GHz，睿频高达 4.1GHz，而 TDP 热设计功耗仅 15W。对于主流用户的办公或日常学习工作生活而言，双核四线程的处理器已经够用，且 4.1GHz 的高主频也可保证强大的单核性能。

而十代酷睿 i3-1005G1 处理器采用英特尔升级的 10nm 制程工艺，同样的双核四线程，配备 4MB 缓存，同样的 15 W TDP 设计，先进的制程实现了更好的功耗控制，搭配更强的核显性能，i3-1005G1 同样可满足绝大多数用户的日常使用需求。

联想 IdeaPad 14s 2020 默认提供 8GB DDR4-2666 双通道内存，可带来更强的核显性能，且该机还配备了 512GB PCIe 3.0 NVMe SSD，既有高速又有大容量，有需要的用户还能选配加装更大容量的机械硬盘。

其他方面，联想 IdeaPad 14s 采用了 14 英寸的 7.5mm 窄边框 FHD 屏幕，笔记本机身采用金属拉丝设计，重量只有 1.5kg，厚度为 19.9mm，外出携带也更加轻松。

IT之家了解到，联想 IdeaPad 14s 2020 款的顶置摄像头采用了物理防窥板的设计，平时可以挡住摄像头保护隐私，信息不会泄漏，用户更安心。

拓展方面，联想 IdeaPad 14s 配备了 3 个 USB 接口，一个 HDMI 接口，还有标准 SD 卡读卡器以及 3.5mm 耳机孔，足够用户日常工作使用。

值得一提的是，联想 IdeaPad 14s 的促销套装中还提供了一款价值 69 元的联想小新无线鼠标，支持蓝牙连接，可有效提高用户日常工作效率。

说完了 14s，我们再来聊一下这款加量不加价的 IdeaPad 15s。

该机默认配备了 8GB DDR4 双通道内存与 512GB PCle NVMe SSD，预留内存卡槽和硬盘位可扩展接口，可自由选择高速与大容量的升级方案。

配合 i3-10110U 处理器，联想 IdeaPad 15s 2020 可在学习工作之余为用户带来不俗的游戏体验。

相比起 14s 的 14 英寸屏幕，该机将采用了一块 15.6 英寸的 7.5mm 双侧窄边框大屏，同样顶置物理防窥摄像头，同样的 19.9mm 厚度以及 1.7kg 的机身重量，15s 可为用户尽可能地提供完善而稳定的服务保障。

此外，该机还支持第三代 Fn+Q 切换模式，无论是高性能还是长续航，联想 IdeaPad 15s 2020 都可以满足你。

接口方面也完全不虚，联想 IdeaPad 15s 2020 配备了 1 个 HDMI 接口、USB 2.0 接口、3.5mm 耳机接口与 2 个 USB 3.0 接口，还支持标准 SD 卡直接读卡，减少了用户外接扩展的步骤。

其他方面，该机可提供约 9 小时的续航时间，随机附赠正版 Windows 10 操作系统和正版 Office 家庭和学生版办公套装。