特斯拉股价创新高接近 5000 亿美元，击退质疑

据报道，周一特斯拉股价上涨 6%，市值接近 5000 亿美元。一周以前，报道称这家电动汽车制造商将在今年 12 月首次进入标普 500 指数，此举将迫使一些指数基金将购入特斯拉价值数十亿美元的股票。此消息传出之后，特斯拉的股价涨幅已经达到了 27%。

进入 2020 年以来，特斯拉股价的涨幅已经达到了惊人的 500% 左右，该公司也成为了当前世界上市值最高的汽车制造商，虽然其产量远远不及丰田、大众或通用等传统车企。

目前，特斯拉的市值相当于通用汽车和福特汽车总和的 5 倍之多。此前，Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）将他对特斯拉的目标股价从 500 美元调整到了 560 美元，在此之后特斯拉股价又迎来了一轮上涨。

虽然他对特斯拉股票的评级为中性，但是艾维斯也表示，在最好的情况下，特斯拉股价有可能达到 1000 美元水平，这反映出了未来今年消费者对电动汽车的需求将迎来快速上涨。

但是，所有针对该股的分析师的目标价中位数为 385 美元，比周一创下的新纪录（519 美元）低了约 26%，这反映出华尔街很多人认为特斯拉的股价已经被高估。

与标普 500 指数表现相匹配的指数基金将不得不在 12 月 21 日之前购入超过 500 亿美元的特斯拉股票，当日正是特斯拉股票被纳入标普 500 指数的日期。上周高盛估计，主动管理的互惠基金可能再买入 80 亿美元特斯拉股票。

Refinitiv 的数据显示，当前特斯拉的市值为 4910 亿美元，是华尔街排在第七的企业，排在伯克希尔 · 哈撒韦之后，Visa 之前。

与此同时，彭博亿万富豪指数显示，特斯拉 CEO 马斯克的净值在 11 月 23 日增加 72 亿美元，至 1279 亿美元，根据这一数据，埃隆 · 马斯克周一就超过微软联合创始人比尔 · 盖茨，成为全球第二富豪。

马斯克今年以来的净资产已经增加 1003 亿美元，增幅在彭博亿万富豪指数中排名第一。他在今年 1 月还仅位列第 35 位。

马斯克的财富增值主要源自特斯拉，后者的市值目前已经接近 5000 亿美元。马斯克约 3/4 的净资产来自特斯拉股票，估值达到其持有的私人航天公司 SpaceX 的 4 倍多。

彭博亿万富豪指数编制至今已经 8 年，这是盖茨第二次滑落到前两名之外。他在 2017 年被亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）超越前，曾经长期位居首位。

盖茨的个人净资产达到 1277 亿美元，倘若这些年没有向慈善事业慷慨捐款，他的个人财富还会远高于这一数字。自 2006 年以来。盖茨累计向自己名下的基金会捐款逾 270 亿美元。

马斯克之前经常与盖茨发生舌战。这位特斯拉亿万富豪曾在 Twitter 上称盖茨对电动卡车 “毫无头绪”。他们二人还在新冠疫情的问题上有过交锋，盖茨的基金会始终大力支持疫苗研究。而当马斯克对新冠疫情数据表示怀疑，并且接受一些阴谋论后，盖茨也表达了担忧。

今年是世界顶级富豪的丰收年。尽管疫情肆虐，裁员频现，中下层阶级普遍受挫，但彭博亿万富豪指数上榜者的总财富自年初以来却增长 23%，净增额达到 1.3 万亿美元。