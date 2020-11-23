特斯拉欲进入家用空调市场，大金等日企担忧

11 月 23 日消息，据国外媒体报道，特斯拉正在考虑进入家用空调市场，日本公司如富士通、三菱和大金对此非常关注，并感到警惕，以至于大金的部分高管们公开表示要与特斯拉合作。

从太空旅行到隧道建设，特斯拉创始人马斯克现在已经把目光投向了空调产业，此举可能会影响到几个品牌。马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东 : “空调是一个我非常乐意开展的项目，可能明年就会开始着手。我们认为能制造出更安静、效率更高、更节能的空调。”

特斯拉空气调的概念来自于设计师们开发的一种用于温度控制的车内热泵。特斯拉今年推出的 Model Y 采用了热泵控制温度，提高了效率，同时与传统的加热系统相比，还增加了车辆在较低温度下的行驶里程。马斯克自信地表示，“体积小效率高。无论严寒酷暑，在任何情况都能运行”。或许暗示着要将车载空调改为家用空调。

过去几年里，特斯拉一直在提高其能源业务，2015 年推出了 Powerwall 家用电池，2016 年收购了美国太阳能电池板安装商 SolarCity。如果蓄电池、面板、纯电动汽车与节能空调结合，家庭整体的能源效率有望提高。

大金公司的一位高管表示，特斯拉的举动构成了一个 “巨大的威胁” 。但另一位大金公司的高管则更多地将其视为一个商机，“我们需要把它看作一个机会，并考虑与特斯拉合作”。

伊藤忠综研的高级主任研究员深尾三四郎指出，“特斯拉正计划打造让消费者买卖通过能源管理产生的剩余电力的社会。并未将空调视为单纯的硬件”。

空调制冷剂的种类和设计在车载空调和家用空调上有所不同。此外，施工和维护等销售网也不可或缺。德国罗兰贝格的合伙人贝濑齐认为，“在空调领域，也将通过合作来发展速度”。空调行业也有可能迈向合纵连横。