小米有品众筹爆风主义智能互动机甲：支持全向移动、红外对战，致敬童年

IT之家 11 月 24 日消息 今天 BRAVOKIDS 爆风主义智能互动机甲在小米有品开启众筹，众筹首发价为 399 元起，零售价 599 元起。这款智能互动机甲支持全向移动、红外对战、激光瞄点、水弹射击、记忆编程等，号称致敬新童年，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。

BRAVOKIDS 爆风主义智能互动机甲极具机械之美，拥有坚实的骨架、硬朗的线条、高级的色彩、简约的灯光。用户可以通过原装的多功能手柄，实现机甲功能的操作切换。得益于手柄的低延迟特性，用户在对战中可以获得淋漓尽致的游戏体验。

智能机甲采用模块化分布 , 各部件协同作用 , 并采用双智能系统控制，达到几乎 “零延迟”响应，且主系统中已预留了拓展空间，便于后续软件升级。

这款智能互动机甲采用可拆卸磁性感应装置，方便 DIY 搭配；配备四个超大麦克拉姆轮，可实现全向移动；配备专业激光瞄准仪，配合多种射击模式；配备大容量水弹储存器，可装载 50 颗水弹；可通过红外联动进行对战，击中车轮会损失动力至死机，需重启后恢复，同时手柄会有实时震动反馈；内置 18 种动作指令语言，可通过不同指令对路线、云台动作进行简易编程。

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