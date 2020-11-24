外媒：新一批投资者推动比特币价格逼近历史高点

11 月 24 日消息，据国外媒体报道，新一批投资者活跃参与，推动比特币价格逼近历史高点。

根据 CoinDesk 的数据，上周五比特币交易价格最高达到 18965 美元，比 2017 年 12 月创下的 19783 美元历史高点低约 4%。

▲比特币价格

加密货币行情网站显示，比特币目前价格约为 18530 美元。

外媒称，比特币这一轮上涨，吸引了许多投资者，包括华尔街亿万富翁琼斯 (Paul Tudor Jones)和德鲁肯米勒 (Stanley Druckenmiller)，以及各种趋势交易投资者。

甚至有投资者大胆预测，比特币价格会在一年内从 18,000 美元涨到 10 万美元。

上月，支付平台 PayPal 还宣布推出自己的数字货币服务，允许人们在其网站和应用程序上购买、持有和出售数字货币。数字货币更加进入主流视野。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币。由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立，通过加密数字签名，不需通过任何第三方信用机构，即可解决电子货币的一币多付、交易安全等问题。比特币的供应量限制在 2100 万个，这一数字预计将在 2140 年前后达到。

比特币的最小单位是 “聪”，这是根据传闻中的比特币开发者中本聪的名字来命名。一个聪相当于一个比特币的一亿分之一。

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