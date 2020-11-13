比特币价格三年来首次突破 16000 美元，今年上涨幅度达 123%

11 月 13 日消息，据国外媒体报道，11 月 13 日零点 15 分，比特币正式突破 16000 美元，达 16,157 美元，刷新三年新高。

数据显示，比特币今年迄今为止上涨幅度达 123% ，本季度已经上涨了近 50%。

市场普遍认为，近期比特币价格的大涨受到了宏观形势的推动。各国为了应对新冠疫情推出的经济刺激和量化宽松政策正在推动法定货币进一步贬值，为了对冲通货膨胀，机构开始加仓加密货币。比如近期灰度资产、美国支付巨头 Square 等机构均大幅加仓比特币。

Three Arrows Capital 联合创始人凯尔 • 戴维斯 (Kyle Davies)表示 : “在美联储 (fed)出台刺激措施的背景下，我们预计持有现金的投资者将继续向比特币配置资金。”他还补充说：“2020 年迄今为止，社会各界对比特币的兴趣主要来自各个机构，交易所或者公司，当比特币突破 2 万美元的历史高点时，我们预计可以看到更多的散户参与。”

美国亿万富翁投资者斯坦利 · 德鲁肯米勒周一表示，从长期来看，比特币的表现将超过黄金。

分析师预测，比特币价格可能会在一小段时间内趋于平稳，然后在 12 月突破 20000 美元。

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