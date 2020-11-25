IPO 暂停后，蚂蚁旗下 200 亿元 ABS 融资项目获通过：与花呗、借呗相关

11 月 25 日消息，昨日晚间，上交所公司债券项目信息平台公告显示，有 200 亿花呗借呗相关 ABS 融资项目获上交所批准放行，分别是 11 月 6 日受理的《国泰君安借呗第 4-12 期消费贷款资产支持专项计划》、11 月 3 日受理的《中信证券花呗一至十期授信付款资产支持专项计划》，涉及的融资金额均为 100 亿元。

上述两个项目通过的日期显示为 11 月 20 日和 11 月 23 日。涉及的原始权益人分别是重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司，均为蚂蚁集团全资子公司。

除了上述获得通过 ABS 项目，蚂蚁集团旗下的上述两家网络小贷公司，还有三个总计 260 亿的 ABS 项目已经被上交所受理，分别是 11 月 24 日刚刚更新的《天弘创新花呗第 8-15 期消费授信融资资产支持专项计划》，拟发行规模为 80 亿元；11 月 20 日更新为已受理的《中信证券借呗五至十四期消费贷款资产支持专项计划》，拟发行规模为 100 亿元；11 月 10 日受理的《财通资管花呗授信付款资产支持专项计划》，拟发行规模为 80 亿。

11 月 3 日晚间，上交所发布公告称暂缓蚂蚁集团科创板上市。上交所指出，近日蚂蚁集团实控人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，蚂蚁集团也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项，而该重大事项可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。