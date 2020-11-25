3D 打印的人类心脏：质感足以乱真

北京时间 11 月 25 日消息，在近期的一项新研究中，科学家利用一项新的技术对心脏进行扫描，然后在凝胶中重建了心脏结构。这一过程有点像制作果冻，但在医学上有着非常重要的意义。

▲这种以海藻酸盐为原料的 3D 打印心脏有着和真实心脏一样的手感

在 HBO 的科幻剧《西部世界》中，3D 打印机已经可以大量生产出人形机器人，并精细地组装成复杂得令人难以置信的人类形态。这些机器人可以做出和人类几乎一样的行为。当然，实现这些需要大量的生物力学工作，以确保身体各部位的协调。这项新研究是一个里程碑时刻，标志着两年来该领域研究的高潮，为外科医生和临床医生带来了即时的希望，也为生物工程器官研究的未来带来了长期的影响。人类朝着制造出活组织人工器官又迈进了一步。

近日，在《ACS 生物材料科学与工程》（ACS Biomaterials Science & Engineering）杂志上，一个研究团队描述了他们如何利用低成本的 3D 打印机和磁共振扫描数据，制作出人类心脏的可变形全尺寸模拟物。换言之，你可以把它拿在手里，捏一下，会有非常真实的质感；切开它，你能找到心房和心室。这种人工心脏的出现，将有助于外科医生在手术前更好地练习心脏手术，也可能最终导致全功能 3D 打印心脏的出现，并为医疗设备开发商提供一个前所未有的平台，用来测试他们的产品。

从核磁共振扫描到海藻酸盐 3D 打印心脏的变化过程，可以看到完好的内部结构

研究人员将他们的技术称为 “自由式可逆嵌入悬浮水凝胶”（Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels，简称 FRESH）。首先，他们对一颗真正的心脏进行扫描，然后将数据转换成 3D 打印机可以读取的格式。由于 3D 打印机的工作原理是一层一层地叠加材料，因此他们通过一个切片器程序来运行 3D 图像。论文作者之一、美国卡内基梅隆大学的生物医学工程师亚当 · 范伯格（Adam Feinberg）说：“对于每一层，程序基本上定义了材料将被挤压的路径，然后将这些路径输入 3D 打印机。”

这台 3D 打印机利用海藻酸盐作为打印材料，这是一种从海藻中提取的黏糊糊的物质。研究人员之所以选择海藻酸盐，是因为其成本较低，而且与人类心脏组织的材料特性相似。不过，这台打印机并没有像普通的 3D 打印机那样将成品挤压到空气中，而是将人工心脏挤压到一个装有支撑凝胶（主要是明胶）的容器中。

3D 打印出来的心脏冠状动脉部分，右边为充满假血的状态

“打个比方，想象你是在发胶的内部打印，”范伯格说道。你可以回想一下悬浮在凝胶瓶中的小气泡——这些胶状物质提供了足够的支撑，使它们无限期地漂浮，或者至少保持到你把凝胶挤出瓶子之前。对于 FRESH，明胶提供了足够的空间让 3D 打印机的针滑过。范伯格说：“无论挤压出什么东西，它都会固定在某个地方，就像发胶里的那些气泡。”

在心脏器官打印完成后，研究人员需要一种方法来溶解其周围的凝胶格架，他们使用了一种很常见的方法。“我想很多人都有过在烘焙或制作果冻时使用明胶的经历，”范伯格说，“当你加热明胶时，它实际上是一种液体，但当你冷却它时，它又变成了固体凝胶。我们利用了这一点。”当打印完毕，准备提取人工心脏时，范伯格所要做的就是将浴液升高到体温，融化支撑凝胶，只留下 3D 打印结构。

亚当 · 范伯格及其团队开发的 3D 生物打印心脏模型

在以往的医疗实践中，已经有外科医生在计划手术前使用基于病人自身器官扫描的 3D 打印心脏。但这些人工心脏都是用旧的方法，由硬塑料制成。相比之下，这种新型海藻酸盐心脏具有与真实组织相似的弹性。“当你挤压它时，它会发生同样程度的形变，这显然比硬橡胶或塑料的形变大得多，”范伯格说。这也使其成为一种更加真实的工具，可供外科医生练习缝合等手术操作，这在无法穿透的塑料上是不可能的。

此外，该团队还使用同样的技术 3D 打印了冠状动脉的一个单独部分，观察它是否可以灌注，或者说能否携带血液。果然，当研究人员泵入假血时，这个人工动脉并不会漏出液体。范伯格表示，这是很重要的一步，我们越来越接近开发出血管相互连接的人工心脏。利用这种心脏，外科医生就可以在有血液流动的情况下练习缝合动脉。

此外，研究团队还希望最终能将打印出来的心脏 “细胞化”，或是将人类心脏肌肉细胞添加到这个结构中，让它像真实的心脏一样跳动。科学家已经在实验室中培育干细胞，并使其分化为心脏细胞。问题是，至少在目前，他们一次只能制造约 1 亿个细胞，但一个正常大小的心脏需要约 1000 亿个细胞。不过，范伯格指出：“一旦这个问题解决，就可以用上我们现在所使用的这种制造技术了。”

当打印完毕，准备提取人工心脏时，范伯格所要做的就是将浴液升高到体温，融化支撑凝胶，只留下 3D 打印结构

那么，什么时候才能获得可操作的 3D 生物打印器官呢？“答案是 10 年以上，”范伯格说，“在实现这一目标之前，我们还有很多事情要做。”毕竟，心脏是一个非常复杂、充满血管的器官，他们需要将动脉的工作扩展至整个心脏；而如果想要让人工心脏真正像人体器官一样工作，还需要实验室细胞生产技术的进步。

与此同时，这些 3D 打印心脏的早期产品已经可以帮助外科医生更好地为手术做准备。“他们实际上拥有了更高的触觉保真度，这一点是非常重要的，”心脏重症监护医生莉莉安 · 苏（Lillian Su）说道。她曾将 3D 打印作为一种培训工具进行研究，但没有参与这项工作。外科医生甚至可以使用一颗定制的 3D 打印心脏来与病人及其家人沟通，向他们解释手术将如何进行。“我认为这种材质是真正新奇的部分，”莉莉安 · 苏补充道，“我认为家属们会要求了解外科医生对于一个特定病例的计划，这将是同意过程的一部分。”

在未来，医院或许将以更低廉的价格提供这种技术，因为一颗海藻酸盐心脏的材料成本可能只需 10 美元。范伯格和他的同事们还希望能用不同的材料进行实验，比如用胶原蛋白打印的心脏可能会更加逼真，因为胶原蛋白本身就是构成结缔组织的蛋白质，是人体结构的组成部分。事实上，就干重而言，我们身体里的胶原蛋白比其他任何东西都多。但问题是，胶原蛋白要贵得多——同样的活组织打印心脏需要花费 2000 美元。

当然，在复杂的心脏手术计划中，2000 美元只是最低的投资。“实际上，我们认为，在许多应用中，胶原蛋白的真实感可能是值得的，”范伯格说，“但当你在实验室做研究时，特别是如果你在开发这项技术时会犯很多错误的话，我们首先还是会关注海藻酸盐。”

范伯格的近期目标是与外科医生和临床医生合作，对他们的技术进行微调，确保能在医院环境下使用。“我们现在可以建立一个模型，不仅可以进行视觉规划，还可以进行物理实践，”他说，“外科医生可以操纵它，使它像真实组织一样产生反应。这样，当他们进入手术部位时，已经事先有了一次额外的实际操作。”

该研究的主要作者埃曼 · 米尔达玛蒂（Eman Mirdamadi）补充道：“尽管在生物打印全尺寸功能性人类心脏方面仍然存在重大障碍，但我们很自豪能够利用这一新的平台为该领域奠定基础，同时展示其在现实中外科手术模拟方面的即时应用。”