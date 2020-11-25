小米集团 Q3 财报公布，麦格理分析师将评级下调至落后大盘

据报道，麦格理分析师 Cherry Ma 将小米集团评级下调至落后大盘，目标价 21.30 港元，即下跌 22%。Cherry Ma 之前对小米的评级为中性。

小米 11 月 24 日公布了第三季度财报，营收增速创下两年来最快纪录。

在截至 9 月底的这个季度中，小米销售额增长 34.5%，至 722 亿元人民币（110 亿美元），好于预期。其中，小米首次有超过一半的销售额来自海外。在华为收缩海外业务之后，小米正更深入地开拓从西欧到印度等市场，并在印度扩大了领先优势。

市场研究公司 IDC 的数据显示，第三季度小米的全球手机出货量大幅上升 42%，在所有手机品牌中表现最为强劲。同期，华为的出货量大幅下降 22%，目前不得不与 Vivo 等品牌争夺市场第二的位置。

招商证券分析师凯文 · 陈（Kevin Chen）和柯林特 · 苏（Clint Su）在小米财报发布前的研究报告中表示，由于疫情期间对廉价手机的强劲需求以及华为的供应中断，小米的市场份额有望持续扩大。“在经济前景充满不确定性的情况下，小米具备价格竞争力的产品很有吸引力。”

进入 2020 年以来，小米股价已经上涨超过一倍。财报显示，小米第三季度的调整后净利润为 41 亿元人民币，超过此前的预期 33 亿元人民币。

小米是为数不多在海外以及发达国家市场实现强劲增长的中国大型科技公司之一。第三季度，小米的物联网业务海外收入增长 56.2%。该业务销售扫地机等产品。在印度，尽管受疫情的影响，小米仍然保住了市场第一的位置。