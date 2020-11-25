曝摩托罗拉新机最高刷新率为 105Hz：骁龙 865 加持

IT之家 11 月 25 日消息 高刷新率显示屏几乎是目前所有旗舰手机的标配，大多数选择支持 90Hz, 120Hz, 或甚至 144Hz 显示屏，摩托罗拉今年也加入了这一行列，推出了 90Hz 的 Edge、Edge + 和 Moto G 5G Plus 智能手机。现在，摩托罗拉似乎正在制造另一款具有高刷新率显示屏的智能手机，但该公司正在这款设备上测试一种不同寻常的 105Hz 刷新率模式。一般来说，显示屏的刷新率以 Hz 为单位，设置为 30 或 24 的倍数，以减少观看大多数视频时的卡顿。

已经有了确凿的证据，证明这款即将到来的摩托罗拉旗舰机的峰值刷新率为 105Hz，但不知道摩托罗拉是否真的会以这种配置推出手机。鉴于 105Hz 并不是 24 或 30 的倍数，摩托罗拉有可能只是在开发过程中测试这个刷新率，并在手机上市时将刷新率封顶在 90Hz。当华硕推出搭载 144Hz 显示屏的 ROG Phone 3 时，我们也看到了类似的情况，该公司在推出前测试的是 160Hz 刷新率模式。另外，摩托罗拉可以简单地调整显示屏的刷新率，只要屏幕上有视频，就可以避免任何微停顿，但除此之外，在滚动浏览用户界面或应用程序时，可以启用更高的 105Hz 刷新率。

至于这款手机的其它信息，目前知道屏幕分辨率为 2520×1080，显示尺寸为 6.7 英寸。此外，新机似乎还搭载了 5000 毫安时的电池，以及包括 “音频变焦”在内的新相机功能。音频变焦是三星、谷歌等其他智能手机上已经存在的功能，基本上是利用手机的麦克风来调整放大或缩小时的音频焦点。据悉，这款摩托罗拉手机型号为 XT2125(代号 "Nio")，采用了高通骁龙 865，基础版本为 128GB 存储空间和 8GB 内存。

IT之家了解到，摄像头规格也已经被报道，该机采用了 6400 万像素的主传感器，准确的说是 OmniVision OV64B 图像传感器。此外，还有一个 1600 万像素的 OmniVision OV16A10 传感器，很可能充当超广角相机镜头。背面的第三个也是最后一个传感器很可能是一个 200 万像素的深度传感器，OmniVision OV02B1B。该机前置双摄像头采用 1600 万像素的 OmniVision OV16A1Q（可能是超广角相机镜头）和 800 万像素的三星 S5K4H7。还可能会推出支持双 SIM 卡的手机，并运行 Android 11 系统。