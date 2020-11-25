华为智能汽车归消费者业务：谁再建言造车干扰公司，调离岗位

IT之家 11 月 25 日消息 华为内部网站心声社区刊出华为经营管理团队（EMT）文件（华为 EMT 决议【2020】007 号），正式将华为智能汽车解决方案 BU（IAS BU）的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。同时任命汪涛为消费者业务管理委员会成员。华为再次重申，华为不造整车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车，造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。“以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。”

此前据 36 氪报道，从多位接近华为高层的知情人士处获悉，华为消费者 BG 正在与智能汽车解决方案 BU 进行整合，总负责人是华为消费者业务 CEO 余承东。消息人士称，目前两个部门在投资层面已经合并，人员和业务上还没有变化。据悉，在华为的组织架构中，有三大 BG 和两大 BU。BG 业务分别是运营商 BG、企业 BG 和消费者 BG；BU 业务包括 Cloud&AI BU（云业务）和智能汽车解决方案 BU。

IT之家了解到，华为轮值董事长徐直军曾指出汽车业务的价值，“可能十年以后的汽车行业，华为又很牛逼，像在手机行业一样。”

关于智能汽车部件业务管理的决议

华为董事常委会决议【2018】139 号《关于应对宏观风险的相关策略的决议》明确：华为不造车，但我们聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车。这两年来，尽管外部环境在不断变化，但我们要清楚，打造 ICT 基础设施才是华为公司肩负的历史使命，越是在艰苦时期，越不能动摇。因此公司再一次重申：华为不造整车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车，造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。为了增强智能汽车部件业务与智能终端业务的技术、资源的互动，经公司总裁批准，就智能汽车部件业务的管理做出如下决定：

1、 将智能汽车解决方案 BU（IAS BU）的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会，同时任命汪涛为消费者业务管理委员会成员。

2、 重组消费者 BG IRB 为智能终端与智能汽车部件 IRB，将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由 ICT IRB 调整到智能终端与智能汽车部件 IRB。任命余承东为智能终端与智能汽车部件 IRB 主任。

3、 以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。

智能终端与智能汽车部件 IRB 和消费者业务管理委员会要坚持华为不造车的战略，且无权改变此战略。

本文从发文之日起生效，有效期为 3 年。

本文件管理责任人是当值轮值董事长，由其负责解释和维护。

报送：董事会成员、监事会成员

主送：ICT 业务管理委员会、消费者业务管理委员会、ICT IRB、CBG IRB

华为公司经营管理团队 二○二○年十月二十六日