华为鸿蒙 OS 手机开发者 Beta 版 12 月 16 日发布，作为承接的 EMUI 11 是如何设计的

9 月 10 日华为正式发布了 EMUI 11 系统。新系统重新设计灭屏显示，采用 “一镜到底”新动效，带来了全新艺术主题，以及更灵活的 “智慧多窗”和效率更高的多屏协同。

▲ EMUI 11 系统带来了全新设计

对于 EMUI 11 的这些新变化，不少网友表示，和之前的 EMUI 10.1 相比，新系统似乎改进不大、感知不强。但事实并非如此，一方面 EMUI 11 处于安卓（Android）和鸿蒙（Harmony）两个系统过渡的时刻，华为将更多重点放在多设备互联互通，想要以智能手机为核心打造一个超级终端；另一方面，EMUI 11 的许多优化和改进集中贯穿在人与系统交互的过程之中，其中细微之处只有上手用过一段时间才能真正体会。

为此，华为召开了一次媒体沟通会，详细讲解了 EMUI 11 系统设计背后的故事，让人们深入感受新系统带来的变化。此外，华为还宣布鸿蒙 OS 将采用全新设计语言与更多创新设计、更多全场景体验，12 月 16 日将发布手机开发者 Beta 版本。

当多种设备组合成一个巨人

在了解 EMUI 之前，要先说说 EMUI、安卓和鸿蒙之间关系。EMUI 是系统 UI 设计，而安卓和鸿蒙是操作系统。简单来说，安卓和鸿蒙就像不同的蛋糕胚，而 EMUI 则是在蛋糕胚加上奶油和配料，最终变为蛋糕成品。当然，不同配料最后制成的蛋糕口味也不一样，比如 “MIUI”味、“ColorOS”味，以及最新款 “OriginOS”味。

未来，华为将安卓系统逐步替换成鸿蒙，能否跑得通安卓 App 由新系统鸿蒙决定；而长得好不好看，用起来顺不顺手，就要看 EMUI 的设计了。

▲ 鸿蒙 OS 是底层，EMUI 是交互和设计

华为在设计 EMUI 11 的过程中，提出了三个概念：一致又一体、轻量又高效、精致又个性。这些主张融入到系统各处，最后绘制成用户看得见、摸得着的交互系统。而这些概念不仅应用在 EMUI 11 系统，还引申到其他设备的系统中。

最能体现这一点的是 “一致又一体”这个概念。如果是用过智慧屏的用户会发现，智慧屏的许多设计和逻辑，与华为智能手机类似。比如智慧屏主页底部功能区的卡片式设计，和手机底部的 Dock 是一致的；右侧唤出的通知栏放入一些必要功能按钮。

▲ 智慧屏主屏底部的 Dock 设计借鉴自智能手机

这些交互逻辑都和智能手机保持一致。不只是智慧屏，未来会有更多 “华为系”设备的交互，从智能手机上借鉴，保证不同设备间的一致性。

当然，仅仅是界面看上去熟悉、一致还不够。华为之所以研发鸿蒙，逐渐从安卓转向鸿蒙，是为了打造超级终端，而这个所谓的超级终端，它的核心是让组成终端的设备不分你我。

怎么叫不分你我呢？举个简单的例子，当在手机开启地图导航时，手机揣兜里，手表立刻把手机的服务接管过来，导航信息无缝在手表上显示；平板、手机的照片不需要通过云等复杂操作，就能共享到智慧屏。

▲ 多屏协同华为 “超级终端”经典例子

不同场景，服务衔接是一体化的，资源读取也是一体化的。从手机到手表，到车机，再到智慧屏，甚至到一些其他设备，对于用户来说只是换了个场景、换了个屏幕，它们的体验是无缝衔接的。这就是 “一体”的原则。

“一致又一体”其实是对多种设备来说的，而不止是智能手机系统设计的宗旨。当未来有更多设备加入到这个生态，它们两两组合（也许不止两两）成一个超级终端，这样的设计理念会保证多设备间体验的一致性。

“人因研究”成为 EMUI 的基石

抛开多设备的设计理念，再聚焦 EMUI 11 系统，作为 “1+8+N”的核心，系统本身的简洁高效也非常重要。EMUI 11 的智慧多窗功能再次优化，启动的悬浮窗不仅能拖动、缩放，还能收成悬浮球挂在一旁。

▲ 智慧分屏悬浮窗可以变成悬浮球挂起

其实，智慧多窗这个功能源自安卓原生系统的分屏功能。只是原始的分屏功能并不好用，即便在更大的平板电脑屏幕上操作起来也不方便。为此，华为在平板上设计了可以滑动开启的 Dock 栏，快速启动分屏功能，同时还加入了悬浮窗作为分屏功能的扩展。

如今这些功能已经被转移到智能手机，而且悬浮窗变得更加灵活，还能开启多个悬浮窗口，以悬浮球的方式挂在手机侧边。甚至用户在传输文件时担心退出界面传输会断开，也可以用悬浮球的方式在侧边挂起。

除了智慧多窗这个功能，华为在动效交互方面做了许多人因研究。通过这些研究让系统变得更舒适，更高效。什么是人因研究呢？举个例子，华为会邀请志愿者通过专业设备，收集滑动手机时手部肌肉的电信号，以此判断肌肉的疲劳程度，找到对用户来说最舒服的操作位置，最终决定侧边 Dock 栏和交互区放在什么位置。

有了这样的研究之后，过去 “凭感觉设计交互”的情况不存在了，取而代之的是科学且有根据设定。类似的研究还包括人眼在智慧屏、平板等设备注视点的分析；运动时智能手表交互的影响等等。

▲ 人因实验室调整动效交互的设备

华为会邀请一些志愿者来辅助研究，每项测试志愿者数量不少于 30 人。正是基于这些研究，华为优化了 EMUI 11 系统的动效，通过 “一镜到底”的方式让用户的浏览效率更高，视觉也更聚焦。

如今人因研究已经成为华为交互设计最基础的环节，有真实的数据做支撑，而不是跟着感觉走，这样的设计才能让人与设备的交互更舒适，更自然。

用冰和酒精拍摄主题壁纸

除了交互、动效，华为给 EMUI 11 增加了新的主题和 AOD 灭屏显示。即便是一个小小的灭屏动画，华为的设计师也做了许多项研究，比如为了让小鹿走起来更加灵动，设计师研究了蹄类动物蹄子和腿部细节，以及走路时四条腿迈步的顺序。甚至小鹿背后的丛林如何更加立体、更有空间感，都经过许多版的调整。

▲ 光小鹿这一个 AOD 就做了多版调整

不仅熄屏显示，具有华为特色的 emoji 表情、充电动效等等，都经过多版设计，不断调整，最终呈现给用户。其中也包含了一些不易察觉的小心思，比如充电时，动画里的气泡浮现的速度和充电速度遥相呼应。

主题方面，华为在 P40 上尝试了拍摄酒精侵染冰块的真实场景，作为全新主题壁纸。这种 “拍摄真实情景用于壁纸”的手法苹果公司也曾在 iPhone 和 Apple Watch 上使用过。可以说，这是真正的艺术创作，而不是像多年以前那样用商业素材进行拼接。

▲ P40 主题是在冰上侵染酒精拍摄而成

到了 Mate40 系列这一代，华为秉承 “一镜到底”的动画理念，创作出 “未来之翼”、“境界”、“星空彩绘”和 “光之翼”四套主题。从熄屏显示到锁屏界面，再到桌面壁纸，动效一气呵成，整个过程就像舞台从昏暗迎来一丝光亮，最后拉开了整块幕布。

▲ EMUI 11 四款主题

虽然这种从熄屏到锁屏再到壁纸的形式，不是华为首创，但是这些主题融合了摄影、三维、绘画综合艺术创作。多种创作手法融合，让主题变得更加丰富，也更具艺术特色。

写在最后：

当你注意到这些细节，是否会感觉 EMUI 11 的变化远比想象中丰富的多？它并不是简单的重新画了画图标，多加了几张壁纸那么简单，而是从细节着手，背后有人因研究作支撑，逐步变得 “轻量又高效，精致又个性”。

华为如今这套设计思路逐渐走上正轨，未来也会逐步开放给合作伙伴，让鸿蒙生态中的产品和华为手机的交互有着高度一致的体验。

在沟通会最后，华为软件部副总裁毛玉敏预告，12 月 16 日鸿蒙手机开发者 Beta 版将采用全新设计语言，Mate40 系列优先升级。相信解释新系统的设计也会秉承 EMUI 11 的设计理念。