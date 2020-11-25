消息称华为重启生产 4G 手机，纯 4G 产品还有市场吗

IT之家11月25日消息 据《第一财经日报》的报道，华为正在积极向供应商订购 4G 智能手机以及相关终端零部件，部分组件制造商已收到通知，将在本月恢复购买主板和其他部件产品。

华为方面则对上述消息不予回应。

对于消息的真实性，我们不做评论。我们想讨论的是，在当前阶段，纯 4G 产品会有市场吗？这个问题，我们要从网络基础设施和细分市场需求两个方面来看。

4G 网络将会长期存在

随着 5G 业务的发展，为了实现资源利用最大化，全球主流运营商都在计划通过简化制式、节能降本和降复杂度的方式实现极简网络，进而降低网络成本。

从简化制式的角度来看，2G 和 3G 退网是必然选择，4G/5G 则将长期并存、协同发展；当然，运营商的终极目标是实现有且仅有 5G 一张网，但考虑到各方面原因，这个过程很长。

时间有多长呢，以前业界普遍认为至少还有 10 年的时间。究其背后的原因，是因为 4G 依然是一张全业务基础网络，一张广泛覆盖的精品网，价值也是很明显的。至少体现在几个层面：承载话音业务，VoNR 普及现在看来遥不可及，VoLTE 依然是市场主流选择；承载 IoT 业务，通过 NB-IoT 和 4G Cat1/1bis 技术承接 2G 物联网业务是行业共识！

网络的长期存在，就为终端和应用奠定了基础，不会面临 GSM 终端无网可用的尴尬境地。

细分市场需求是真实存在的

在当前产业环境中，对于纯 4G 产品而言，需求是显而易见的，我们可以分为两个维度来看。

产品维度，就如上文所言，4G 在功能机、IoT 产品、平板电脑、中低端手机等产品上还是有很大市场。以 4G 功能机为例，它最大的卖点就是 VoLTE，商业模式也是通过运营商集采并补贴的方式交付给消费者，目的就是为了加速 GSM 退网；IoT 产品也是这样，NB-IoT 是 5G mMTC 的主流标准，拥有很长的生命周期和广泛应用场景。

区域维度来看，虽然在国内市场，5G 手机已经占到整体出货量的 60% 以上（10 月份的数据为 64.1%）；但从全球市场来看，东欧、俄罗斯、亚太、中东、非洲以及拉美等地区仍然是 4G 市场，部分地区只提供 4G 网络，4G 产品依然具有竞争力。

对于被无端打压的华为而言，在此时重启 4G 终端产品的生产，是完全可以理解的。虽然华为不会推出超低端的产品，但相关产品可以解决海外大部分区域手机和平板的需求问题，稳住渠道，保留队伍和火种，等待未来的翻盘机会。活着就有希望！