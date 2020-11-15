华为 Mate 40/Pro/RS 保时捷设计新机尊享服务权益上线：备用机、碎屏服务宝、店长接待 ...

IT之家11月15日消息 10月底，华为正式发布了Mate 40和Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

IT之家获悉，近期，华为服务官方宣布上线Mate 40/Pro/RS 保时捷设计新机尊享服务权益，包括尊享备用机服务、上门服务、碎屏服务宝、延长服务宝、保时捷设计专属服务。另外购买HUAWEI Mate 40系列的用户也可享受一年维保、寄修双向免物流费等基础服务权益。

尊享备用机服务

HUAWEI Mate 40系列用户若到店维修可优先使用华为旗舰备用机，保障您在手机维修期间也能正常通讯，生活工作都不耽误

*备用机请以服务店实际情况为准

上门服务权益

购买HUAWEI Mate 40系列的用户可享受付费上门服务，足不出户即可维修手机

*上门服务仅限北京、上海、广州、深圳地区，具体情况以当地服务店实际情况为准

碎屏服务宝、延长服务宝权益

购买HUAWEI Mate 40系列时可随新机选购碎屏服务宝、延长服务宝，也可购机后前往华为客户服务中心验机补购。华为官方保障产品官方可查，全国联保，维修方便，为您的手机保驾护航

*碎屏服务宝可在购机7天内携手机前往华为客户服务中心验机补购，延长服务宝补购时间为购机10个月内，详询门店工作人员或致电华为消费者服务热线950800

保时捷设计专属服务权益

购买HUAWEI Mate 40 RS保时捷设计系列可享以下保时捷设计专属服务权益：

店长专属服务

到服务店咨询或维修手机，由店长或副店长接待，给您专业热情的服务体验

专属排队服务

无论在华为终端客户服务微信公众号、服务App或直接到店排队，均可享受专属排队服务。可优先叫号并受理需求，让您省时更省心

后盖免费换

保时捷设计用户手机保修期内可免费更换一次后盖，给您的手机更多保障

*上门服务仅限北京、上海、广州、深圳地区，具体情况以当地服务店实际情况为准

*免费换后盖仅手机1年标准保修服务期内可参与，不包含延长保修期

*以上服务详情请咨询专属服务热线950801或服务店工作人员

除以上尊享服务权益外，购买HUAWEI Mate 40系列的用户也可享受一年维保、寄修双向免物流费等基础服务权益。