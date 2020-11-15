高通已获准向华为供应 4G 芯片，但解决不了国内实际需求

IT之家11月15日消息 据《每日经济新闻》报道，高通方面就华为许可证一事向其回应。据高通发言人表示，“我们已经获得（对华为）部分产品的许可证，其中包括一些 4G 产品”。除此之外，当谈及何时可以恢复对华为进行 5G 产品的供应时，高通方面并未透露。

据澎湃新闻报道，一位华为内部人士称，4G芯片在国内市场用的很少，海外市场有些平板电脑和低端手机上可以使用。

目前为止只有高通获得4G芯片许可。另一家手机芯片公司联发科相关人士表示，目前还没有消息可以分享。

三星半导体相关人士称，三星一直积极沟通，但目前为止还没法向华为提供芯片或为华为制造芯片。

紫光展锐在回答与华为的合作时表示，展锐看待华为供货这件事还是强调合规，“我们所有的产品、协议以及研发都是合规的。”申请许可证的进展还不好讲。

IT之家了解到，今年 7 月 30 日，高通宣布与华为方面达成专利许可协议，前者将获得 18 亿美元的一次性专利许可费。同时，高通还与华为达成一项长期协议，并已经授权华为使用高通的专利技术。而在 11 月 5 日的财报会上，高通确认已收到华为一次性付清的 18 亿美元款项。

除高通外，目前英特尔、AMD、思佳讯（Skyworks）等多家芯片厂商已承认获得华为供货许可，而供应链有消息称索尼、豪威科技等也获得了美国许可。