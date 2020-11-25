Twitter：将在明年初重启帐户认证功能

Twitter 周二宣布，将在明年年初重新启动认证流程，为渴望获得蓝色小徽章的用户提供全新的指南。

Twitter 的公告证实了应用研究人员珍妮 · 漫纯 · 王（Jane anchun Wong）6 月发布的报告，他当时认为该公司正在创建新的认证系统。Twitter 在周二的博文中证实了这套新系统将于 2021 年初推出，该公司还要求外界针对其认证提案的草案提供反馈。

如果后期不对该提案进行任何修改，则有资格进行认证的帐户将包括政府、公司、品牌、非营利组织、新闻媒体、娱乐机构、体育组织、活动家、组织者以及 Twitter 所谓的 “其他有影响力的个人” 。

每种类型的帐户都必须满足特定要求，例如要有相关媒体报道才能获得认证。收到反馈后，Twitter 计划在 12 月 17 日发布最终政策。

Twitter 还宣布了新的规则草案，解释了何时可以取消认证徽章。如果经过认证的用户更改了显示名称或个人简历，使人们误解其真实身份，Twitter 就有可能取消徽章。重复违反服务条款甚至可能丧失认证状态。

“但是蓝色认证徽章不是我们计划在 Twitter 上区分帐户的唯一方法。我们致力于在 2021 年为人们提供更多通过个人资料进行身份识别的方法，例如新的帐户类型和标签。我们将在未来几周内分享更多信息。这仅仅是我们 2021 年计划的开始。”

Twitter 要求用户在 12 月 8 日之前针对新政策提供调查反馈。如果想发表自己的反馈，可以在推文中标记 #VerificationFeedback。