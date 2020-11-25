特斯拉计划在柏林超级工厂建设年产 100GWh 电池工厂

11 月 25 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂，正在快速建设中，目前在建的厂房有 4 栋，所生产的 Model Y，计划在明年开始交付。

而除了建设用于生产 Model Y、Model 3 及未来车型的整车组装工厂，特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂。

特斯拉计划在柏林超级工厂建设电池生产工厂，是由 CEO 马斯克在欧洲电池峰会的主题演讲中透露的。

马斯克在演讲中表示，特斯拉计划在德国柏林的超级工厂建设一座巨大的电池工厂，预计每年将生产超过 100GWh 的电池。

外媒在报道中还提到，随着时间的推移，特斯拉计划建设的这一电池工厂的产能，可能提升到每年 200 甚至 250GWh，将成为我们听说过的最大的电池工厂。

马斯克此前在社交媒体上曾透露，柏林超级工厂所生产的电动汽车，将使用他们今年新推出的 4680 电池，特斯拉已在加州的一家试点工厂生产这一新推出的电池，特斯拉计划在柏林建设的电池工厂，预计也会用于生产 4680 电池，并应用到柏林超级工厂所生产的电动汽车中。

外媒在报道中表示，特斯拉柏林超级工厂已经扩大了森林清理的面积，但目前还不清楚，他们是否已在准备建设电池生产工厂。