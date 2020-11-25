电动汽车 Lucid Air 基本款定名 Pure ，对标特斯拉 Model S

11 月 25 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车初创公司 Lucid Motors 宣布，其首款电动汽车 Lucid Air 基本版的名称为 Lucid Air Pure，这款车被看作是特斯拉 Model S 的有力竞争对手。

据悉，Lucid Air 共有 4 个版本，分别是 Air Touring、Air Grand Touring、Air Dream Edition 和 Lucid Air Pure。

其中，基本版 Lucid Air Pure 配有一台 480 马力的电动机，续航里程为 406 英里（约合 653 公里），补贴前售价为 7.74 万美元，补贴后售价为 6.99 万美元，将于 2022 年上市。

Air Touring 配有一台 620 马力的电动机，续航里程为 406 英里（约合 653 公里），补贴前售价为 9.5 万美元，补贴后售价为 8.75 万美元，将于 2021 年底上市。

Air Grand Touring 配有一台 800 马力的电动机，续航里程为 517 英里，补贴前售价为 13.9 万美元，补贴后售价为 13.15 万美元，将于 2021 年年中上市。

Air Dream Edition 配有一台 1080 马力的电动机，续航里程为 503 英里，补贴前售价为 16.9 万美元，补贴后售价为 16.15 万美元，将于 2021 年春季上市。

Lucid Motors 表示，所有 Lucid Air 车型现在都可以预订，但需支付 300 美元的订金，这笔订金可退还。用户只要预订了这四个版本中的任何一个版本，就可在 Electrify America 的超快充电站享受三年的免费充电服务。

据悉，Lucid Air 基本版被看作是特斯拉 Model S 的有力竞争对手。但到目前为止，Model S 在续航里程、性能和价格方面都占主导地位。

近日，外媒报道称，2020 年 11 月生产的 Model S 上的厂商标牌显示，特斯拉已经将其 Model S 长续航 Plus 版的续航里程提高至创纪录的 409 英里（658 公里），再次领先 Lucid Air 基本版（406 英里）。