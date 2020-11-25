iBasso DC04 Type-C 解码耳放即将发售：双 DAC 4.4mm 平衡口，普通耳机无法用

IT之家11月25日消息 国内 HiFi 设备品牌艾巴索今日正式发布 DC04 解码耳放 “小尾巴”，售价 388 元。该型号解码耳放采用了两颗 CS43131 解码芯片，音频格式最高支持到 DSD256。采用了全金属机身，没有用任何按键。其特点是仅仅配备了高端 HiFi 耳机常用的 4.4mm 平衡音频母口，普通的 3.5mm 无法使用。目前DC04处于预售阶段，预计11月30日发货。

DC04 芯片方案采用了两颗 CS43131 解码器，这是目前非常流行的 DAC 芯片，功耗小、技术指标高，不容易发热，在魅族等多个品牌的同类产品上都有应用。因为采用平衡输出，每声道需要正负两组信号，所以采用了两颗 DAC。

▲CS43131 解码芯片

DC04 的输出参数为：

信噪比：133dB

平衡推力：195mW（35Ω负载）、4Vrms（300Ω负载）

底噪：<0.9μV

THD+N（失真 + 噪声）：0.00032%/-110dB（300Ω负载）

0.00039%/-108dB（32Ω负载）

输出阻抗：0.12Ω

从指标上看，DC04 的底噪达到了非常低的水平，相比 DC02 有了长足进步。同时 THD+N 指标也十分出色，在 32 欧姆的低阻负载下依旧十分优秀，这表示实际插入耳机使用时，依旧有着十分低的指标。不过实际听感还要等发售后再做评判。

根据官方描述，4.4mm 耳机孔使用了日本 Pentaconn 原装插头，有着高可靠性。目前主流的耳机插口有 2.5mm、3.5mm、4.4mm 两种，其中 2.5mm 插口由于太过于纤细，容易折断，所以在近期的产品上应用较少。4.4mm 插口在高端 HiFi 耳机的使用上逐渐普遍，DC04 针对的用户也是有着此种插孔耳机，又有着手机聆听高品质音乐需求的人。

由于没有实体按键，同时解码器输出电平高达 4Vrms（普通设备最高值低于 2Vrms），因此 DC04 还提供了独立手机 APP 来调节音量，实现更为精确的调整，避免音量过大。

据IT之家了解，随着智能手机取消 3.5mm 耳机接口，一些第三方厂商开始推出一系列 Type-C 插口 “线形移动声卡”，最早流行的是 HTC U11 手机原配的解码线。此类声卡体积小巧，利用 USB 2.0 UAC 音频协议进行通信，集成了独立的 DAC（音频解码器），个别有独立的耳放芯片，因此也叫 “解码耳放”。值得注意的是，iPhone 7 以及此后的手机搭配的 Lightning 转 3.5mm 转接线，也采用了独立的数字解码芯片，因此也属于一种解码耳放。