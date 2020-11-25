法国对美国科技公司征收数字税：Facebook、亚马逊在列

据报道，法国已开始要求美国科技公司支付 “数字税”，尽管华盛顿警告称，美国可能会对法国进口商品征收新关税以进行报复。

该报道称，最近几天，Facebook 和亚马逊等公司收到了法国当局的通知，要求缴纳 2020 年的数字服务税款。

法国财政部一位官员周三表示：“已通知了需要缴纳这项税收的公司。”该官员还特别提到了谷歌、亚马逊、Facebook 和苹果等美国公司。

去年 3 月，法国政府出台了数字税，旨在向谷歌、亚马逊和 Facebook 等大型科技公司征税，以实现财政公平。这项税收的征税对象为全球数字服务营收不低于 7.5 亿欧元（约合 8.47 亿美元），以及其中至少 2500 万欧元（约合 2800 万美元）来自法国的企业，税率为 3%。

据法国财政部长布鲁诺 · 勒梅尔 (Bruno Le Maire)称，法国将向大约 30 家互联网巨头征收 3% 的数字税，这些公司大部分来自美国。勒梅尔预计，每年可征收约 5 亿欧元（约合 5.65 亿美元）的税款。勒梅尔上个月又表示，法国当局将从 12 月开始寻求全额缴纳 2020 年的数字服务税。

对此，美国政府曾表示，美国科技公司不公平地成为了征税对象。分析人士称，法国此举可能会激怒美国政府。美国之前已经警告称，将对包括手袋和化妆品在内的法国商品征收 25% 的关税。

除了法国，欧盟，乃至国际范围内的数字税谈判也在进行中。当前，经合组织的相关谈判涉及 100 多个国家，内容是对全球税收规则进行重大改革，以使其适应数字时代的需要。但由于新冠病毒疫情的影响，谈判迄今尚未产生结果。

今年 6 月，美国已退出谈判。目前，美国正对法国、印度和土耳其等国采用或正考虑征收的数字服务税展开调查，称其歧视美国科技公司。

欧盟经济专员保罗 · 真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）今年 6 月曾表示，如果今年不能针对 “数字税”达成一项全球协议，则欧盟将单独对谷歌、亚马逊、Facebook 和苹果等大型科技公司的数字服务征税。