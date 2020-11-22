太空宽带网之争：SpaceX 对亚马逊 Kuiper 做出让步，同意降低轨道高度

IT之家 11 月 22 日消息 据外媒 OBSERVER 报道，SpaceX 卫星政策主管大卫 · 戈德曼，本周同意限制所有星链（Starlink）卫星在不高于 580 公里的轨道运行，以避开亚马逊 Kuiper 计划 590 公里的卫星轨道。

今年早些时候，SpaceX 向美国联邦通信委员会（以下简称 FCC）提出请求，要求其允许 Starlink 将之前位于 1300 公里的一组卫星高度减半，来满足运行需求。然而这会导致其与亚马逊的卫星轨道球面重合。在这期间，亚马逊在与 FCC 的几次会谈中提出了对于卫星高度的担忧。此前亚马逊 Kuiper 计划的一部分在 590 公里的轨道运行，并要求 SpaceX 公司将轨道调整到与其间距 30 公里以外。

▲60 颗 Starlink 卫星集群的渲染图 | 图片来自Starlink官网

虽然此后 SpaceX 同意将轨道降至 580 公里以内，但这远远不能解决亚马逊集团的担忧。该公司认为，Starlink 选择将地面接收站角度从之前的 40° 降低到 25°，并且星链卫星数增加一倍，会大大增加两家公司卫星信号的干扰。

▲图片来自亚马逊

亚马逊表示，这几种不利因素将使干扰时间数量增加 250%

据IT之家了解，截止到目前，埃隆 · 马斯克 SpaceX 星链计划在轨运行卫星数量已达 944 颗，网络接入服务已经成功运行。根据国外 Reddit 社区用户的测试，下载速度平均约为 40Mbps。亚马逊的 Kuiper 计划虽然已经获批，但根据 FCC 表示，该公司必须在 2026 年之前发射计划一半的卫星（也就是 1618 颗），否则会撤销其许可证。要想与 Starlink 星链计划竞争，亚马逊必须加快进度来保证其在 FCC 谈判中的话语权。