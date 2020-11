张平安：华为 HMS for Car 对所有车企开放

世界互联网大会 · 互联网发展论坛于 11 月 23-24 日在浙江乌镇互联网国际会展中心举行。华为消费者业务云服务总裁张平安接受了媒体采访,他在采访中告诉新浪科技,华为内部正在整合汽车相关的业务,华为不会造车,而是会帮助车企造好车。

张平安向新浪科技承认,正如网上所报道的那样,华为已经把做汽车部件的 BU 合并到消费者业务中,这个 BU 主要负责诸如车载雷达,车载信息系统等,“我们还是专注在汽车的部件上。”张平安表示。

华为消费者云服务业务发展部部长张思建告诉新浪科技,华为的 HMS 生态拥有 HMS for Car 的解决方案。包括车载上面的服务,HMS 都能提供。“华为‘1+8+N’方案里面就包括车机方案,我们更多还是去服务好智能终端,包括手机,车,电视等等。通过接入 HMS 生态,在车载终端上也有负一屏和应用市场,也有音乐流媒体内容等,满足出行场景的需求。”

张平安强调说,除了 HMS for Car,HMS 还可以为文旅、旅游、企业等提供帮助。比如企业用移动终端的设备,直接接入 HMS 生态,就可以把企业的应用很方便的放进去,可以直接用任何的通用终端作为企业的专用终端。

“我们希望 HMS for Car 能接入越来越多的车企和车型。”张平安告诉新浪科技,沃尔沃如今已经与华为进行合作,宝马和奔驰,还有红旗,比亚迪正处于洽谈中。HMS for Car 能利用华为手机的移动生态无缝连接到车上,“我们称之为 Mobile to Mobile,就是从一部手机再到另外一个 Mobile——车。原来大家没有想过把它们打通。”

“我们不造车,而是帮车企造好车,我们做汽车的增量部件供应商。”张平安向新浪科技强调。“我们暂时担心车会面临类似于手机的情况,因为车的量不像手机的量那么大。”

11 月 25 日,华为在心声社区上发布了关于智能汽车部件业务管理的决议,对于汽车业务调整和是否造车做出了相应说明。

在最新披露的文件中,华为强调,此前内部就已经决定不造车,华为董事常委会决议【2018】139 号《关于应对宏观风险的相关策略的决议》明确:“华为不造车,但我们聚焦 ICT 技术,帮助车企造好车。这两年来,尽管外部环境在不断变化,但我们要清楚,打造 ICT 基础设施才是华为公司肩负的历史使命,越是在艰苦时期,越不能动摇。”

在今年 Mate40 手机的发布会上,汽车业务首次公开亮相,也显示出华为不仅要为汽车提供核心算力、连接零部件,还要做汽车大脑,既有操作系统等软件、也有芯片、MDC、激光雷达等硬件的支撑。华为最新的智能汽车解决方案包括 1 个全新的计算与通信架构和 5 大智能系统,即智能驾驶,智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云,以及激光雷达、AR-HUD 等全套的智能化部件。

“以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位。智能终端与智能汽车部件 IRB 和消费者业务管理委员会要坚持华为不造车的战略,且无权改变此战略。”在今天的决议中,华为如此强调。