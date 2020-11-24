每天打赏 100 万美元，Snapchat 上线类似 TikTok 功能

当地时间周一 Snapchat 正式发布名为 Spotlight 的新功能，该功能将展示更多用户创作的垂直短视频内容，加入了表情包等个性化趣味元素，这和 Snapchat 之前所鼓励日常生活视频内容完全不同。

就此 Snapchat 终于做好了与 TikTok 进行竞争的准备，其还将向在平台上发帖的创作者支付报酬。为了吸引用户定期发布视频，该公司表示到 2020 年底，每日 Snapchat 将对应用上最受欢迎视频的创作者们打赏 100 万美元。这意味着，如果某人某一天上传的视频特别走红，可能会拿到 100 万美元中的一大部分。而且这与创作者是否有大量粉丝并不重要，创作者获得打赏的衡量标准主要基于视频的浏览次数。如果某一视频连续几天都很走红，创作者就可以连续多日获得打赏。

Spotlight 会在应用中拥有自己的专属标签，目前正在包括美国、英国、法国、德国和澳大利亚在内的 11 个国家上线。Spotlight 支持上传的视频最长可达 60 秒，但目前还不能添加水印。这意味着人们不能简单下载自己在 TikTok 视频然后上传到 Snapchat 平台上。用户进入 Spotlight 功能后，就会看到 Snapchat 算法基于个性化推荐的视频，其主要基于用户过去浏览了什么视频以及看浏览了多长时间。任何人都可以上传所谓的 “快照”（snaps）内容，用户只需要在发布时点击 “Spotlight”，从而就会将短视频内容上传到这一功能区中。

虽然浏览过 TikTok 的用户都很熟悉这种格式，但 Snapchat 表示会根据自己的用户群做出具体决策。Spotlight 功能中没有公开评论区，而且用户的个人资料默认设置为私密，因此用户可以在 Spotlight 功能中发布内容的同时锁定自己的账户。

早在今年 8 月份 Snapchat 就宣布上线音乐功能，因此 Spotlight 功能的发布也早有迹象。不过到目前为止，应用程序还没有为这些内容提供信息流功能。此前 Snapchat 已经允许用户在应用程序中上传基于位置信息的 “快照”内容，让任何人都可以点击并观看，从而共享在特定地点所经历的各种事件。这一功能出现在 Snap Map，主要是为记录场景而设计的，这与 Spotlight 功能想要达到的病毒式传播效果完全不同。

通过 Spotlight 的发布，Snapchat 显然是承认了 TikTok 短视频内容的成功，这类似于 Instagram 在 8 月份发布的 Reels 功能。然而就 Instagram 而言，其显然允许用户把他们在 TikTok 平台上的内容上传自家平台。相反，Snapchat 正试图鼓励用户使用自家创作工具创作视频，并通过奖励计划将用户留在其应用程序中。Snapchat 曾凭借 Stories 功能大获成功，但现在的状况表明目前 TikTok 视频在内容领域仍占据主导地位。