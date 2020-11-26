Facebook 就美国史上最大消费者隐私案达成和解：将支付 6.5 亿美元

北京时间 11 月 26 日早间消息，Facebook 已就美国历史上规模最大的消费者隐私案达成和解，但对于有资格在本案中获得赔偿金的 600 万伊利诺伊州居民而言，只有大约四分之一将从该公司拿到赔偿。

在周一的索赔截止日期过后，据法庭收到的相关统计结果显示，在 Facebook 支付的 6.5 亿美元和解金中，约有三分之一将被拨用于律师和行政费用，而大约 157 万人很可能将会拿到每人 300 多美元的赔偿金。在这起集体诉讼中，Facebook 被控未经同意就利用其照片标记功能来收集用户的生物特征图像。

就集体诉讼而言，由于赔偿金额过低，因此经常都不值得提起诉讼。有鉴于此，本案最终有 25% 原告将可拿到赔偿已经是个成功案例。通常来说，集体诉讼中只会有不到 10% 的合格原告提出索赔。

在本案中，法官最初怀疑不到 10 亿美元的和解金是否公平，原因是如果用户要求对 Facebook 进行审判，那么他们原本可以为该公司每一次违反《伊利诺伊州生物识别隐私信息法案》（Illinois Biometry Privacy Information Act）的行为寻求最多 5000 美元的损失赔偿。

为了说服美国地区法官詹姆斯 · 多纳托（James Donato），Facebook 和消费者的代表律师在最初 5.5 亿美元的和解协议的基础上又追加了 1 亿美元和解金，并承诺将会更加积极地向这桩集体诉讼的原告发出通知，包括直接通过 Facebook 用户的账号作出提醒等。这项和解协议定于 2021 年初进行最终批准。