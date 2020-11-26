Steam 秋季特卖启动：数千游戏低价促销

IT之家 11 月 26 日消息 一年一度的 Steam 秋季特卖已经正式开始，提供上千款游戏促销折扣，还有新的秋季点数商店物品、全新秋季个人资料、动画头像边框，将从北京时间 11 月 26 日持续至 12 月 2 日凌晨。

此外，Steam 大奖提名现已开启，任何非受限 Steam 帐户都可为 10 个奖项提名。IT之家了解到，本次 Steam 大奖项目如下：年度最佳游戏奖、年度最佳 VR 游戏奖、爱的付出奖、独乐乐不如众乐乐奖、杰出视觉风格奖、最具创意游戏玩法奖、纵使手残仍大爱奖、最佳原声音轨奖、杰出剧情游戏奖、轻松惬意奖。其中 “爱的付出”奖不能提名《星际战甲》与《GTA5》（因为它们去年获奖），其它奖项只能提名 2019 年 12 月 3 日之后在 Steam 发布的游戏，提名游戏还能获得徽章奖励。

以下是 Steam 秋季特卖部分折扣游戏信息：

死亡搁浅，-50%，69 元

控制终极版，-50%，99 元

毁灭战士：永恒，-67%，65 元

四海兄弟：终极版，-25%，104 元

生化危机 3 重制版，-67%，136 元

无主之地 3，-67%，65 元

战争机器 5，-76%，29 元

奥日与鬼火意志，-50%，45 元

巫师 3 狂猎，-70%，38 元

只狼：影逝二度 年度版，-35%，174 元

消逝的光芒，-66%，43 元

地铁离去，-60%，79 元

生化危机 2 重制版，-60%，87 元

哈迪斯，-20%，64 元

恐鬼征，-11%，42 元

女神异闻录 4 黄金版，-20%，100 元

幸福工厂，-20%，79 元

半条命爱莉克斯，-25%，122 元

天外世界，-50%，99 元

英雄萨姆 4，-21%，92 元

光环：士官长合集，-35%，75 元

贪婪之秋，-60%，63 元

武士零，-40%，30 元

我的朋友佩德罗，-50%，35 元

糖豆人：终极淘汰赛，-21%，46 元