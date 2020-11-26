小冰公司董事长沈向洋：人工智能泡沫很大，真正难的是落地

从微软分拆已近半年的小冰公司，宣布了于老东家微软的一系列合作。小冰公司与微软中国达成战略合作伙伴关系，双方面向 To B 行业联合推出一系列人工智能 + 云计算商业化解决方案。首批解决方案覆盖人工智能金融、人工智能汽车、人工智能内容生产三个垂直领域。

▲小冰公司董事长、原微软全球执行副总裁 沈向洋

值得注意的是，自今年 7 月小冰公司从微软拆分独立后，与微软的合作却更加紧密了。双方共同推出的人工智能商业化解决方案，将采用微软智能云 Azure 作为服务中国及全球市场的云计算运营平台。而微软中国将为小冰公司提供一系列优势资源，全面联合市场拓展、联合销售，以及合作伙伴生态系统的联合创新。

左：李笛 中：沈向洋 右：邹作基

会后，新浪数码专访了小冰公司董事长、原微软全球执行副总裁 沈向洋和小冰公司首席执行官、原微软（亚洲）互联网工程院常务副院长 李笛、微软公司副总裁、微软中国区首席运营官 邹作基。

To B 重点行业用户

在过去六年中，小冰通过不断迭代，从主打‘情商’的语音助手，成长为会写诗、会作画、会唱歌、会作曲的‘全能’少女，从文本到多模态交互，覆盖、融合了 AI 人工智能领域几乎所有主流技术。支撑起全球超 60% 的 AI 交互总量，交互总量稳居全球第一。仅小冰单一品牌就覆盖了 6.6 亿在线用户、4.5 亿台第三方智能设备、9 亿内容用户。

目前，小冰瞄向了一个更大的市场，To B 重点行业用户。

本次微软与小冰合作达成之后，双方将共同推出覆盖人工智能金融、人工智能汽车、人工智能内容生产三个垂直领域的人工智能商业化解决方案。该解决方案将采用微软智能云 Azure 作为服务中国及全球市场的云计算运营平台，并将完善的人工智能交互体验融入关键行业的典型应用场景中。事实上，人工智能金融、人工智能汽车、人工智能内容生产这三个领域也正是小冰当前的主要收入来源。

比如，金融领域，以往上市公告需要通过人力从海量信息中收集、摘取、处理，进行资讯服务，尤其是在上市公告高并发、非密集两个极端流量状况下，给企业的团队人员管理带来很大挑战。

智能汽车领域，小冰提供的不只是常规的智能驾驶舱体验，而是创造出一个同行者、副驾驶，用有温度、高情商、非孤独式随时随地的体验，跨平台调用汽车感官，以汽车的视角创造各种各样的应用。

在沈向洋看来，人工智能领域想象空间非常大，泡沫也很大。很容易停留在美好的概念阶段，却很难深入垂直领域落地，并产生良好的实际效果。小冰今天推出的首批行业优先解决方案，每一款都有自己的独到之处。

据沈向洋介绍，与其他市场行业解决方案不同，小冰瞄准的是行业关键岗位的痛点问题，绝非以减员增效为出发点的流程式提升。

发布会上还宣布，小冰中标了国家体育总局冬运中心的重点项目，在 2022 年冬奥会上小冰将提供自由式滑雪空中技巧视觉评分系统。这也是人工智能在全球竞技类体育领域的首个落地成果。

李笛透露，小冰关注体育领域很长时间了，这块很重要的一个事情是要持续迭代，并且和这个行业最好的团队合作，现在是自由式滑雪，后面还有雪橇、雪板等部分，其实也在这里面，中标之前我们就进行了大量的合作。

之所以能够做到相当好的结果，其实和最近这些年计算机视觉、深度学习技术的进步息息相关，大家这么多年在体育领域用这样的技术手段来辅助训练，帮助打分，其实已经做了很长时间了，现在自由式滑雪项目，我们应用摄像头和计算机视觉，用数据加上人工智能、深度学习的算法，现在可以做到相当好的效果，这也是我们小冰中标的原因之一。沈向洋补充道。

当前人工智能应用非常广泛，包括家居、手机、车载、教育、客服等多个场景。不过，在李笛看来，小冰目前所涉足的领域并非存量市场。

“上一波来收割 AI 红利的玩家其实并没有发掘 AI 真正的价值，大家尝试将各个领域与 AI 结合并提出‘AI+’的概念，但我们发现还有其他的应用方案，”李笛表示，“我们做的许多智能终端升级与过去解决方案截然不同。”

一个显著的区别在于，小冰不强调暴力化硬性替代人类，而是倡导人工智能与人类团队的新的弥合。换言之，小冰是始终强调人类与 AI 的对等协同关系，而非取代关系。

融资开启全新商业化进程

发布会上还有一件大事，小冰公司已经完成 Pre-A 轮融资，投资方为北极光创投与网易集团。2020 年 7 月，微软宣布将人工智能小冰业务分拆为独立公司运营，成立小冰公司。沈向洋透露此次融资量级为数亿元人民币。

”围绕资方对小冰的商业化要求等问题，沈向洋告诉新浪数码，我们还没有真正出去做 A 轮融资的事情，为什么是 Pre-A 轮呢？当时从微软独立的时候，我们就想尽快把这个公司设立起来，邓锋、丁磊都是多年的好朋友，对小冰也非常关注。“目前投资方对小冰的未来充满了信心。

事实上，据此前小冰透露的数据，过去一年内小冰的商业化收入已经突破 1 亿元。

与过去有所区别的是，本次合作意在将本地创新做得更加深入。“过去的模式是通过枢纽式的研发中心辐射到很多地方，小冰独立，可以变为迅速循环的个体，将过去已有商业化客户结合在一起，也将已有的产品结合在一起。”李笛补充道。

小冰的商业化进程显然正在提速。短短四个月，小冰公司完成了自立门户、首轮融资、以及与微软的战略合作。从目前的 1 亿元营收和诸多成功案例来看，小冰的商业化路径已取得初步成功。