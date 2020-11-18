英特尔发布首款用于 5G、人工智能、云端与边缘的结构化 ASIC

在英特尔 FPGA 技术大会上，英特尔发布了全新可定制解决方案英特尔 ® eASIC N5X，帮助加速 5G、人工智能、云端与边缘工作负载的应用性能。

该可定制解决方案搭载了英特尔 ® FPGA 兼容的硬件处理器系统，是首个结构化 eASIC 产品系列。英特尔 ® eASIC N5X 通过 FPGA 中的嵌入式硬件处理器帮助客户将定制逻辑与设计迁移到结构化 ASIC 中，带来了更低的单位成本，更快的性能和更低的功耗等特性。

▲ 图注：英特尔首款用于 5G、人工智能、云端与边缘的结构化 ASIC

英特尔公司副总裁、可编程解决方案事业部总经理 Dave Moore 表示： “英特尔 ® eASIC N5X 给我们的客户带来了独特优势，让他们得以同时充分享受英特尔 FPGA 带来的灵活性和面市速度的优势，以及结构化 ASIC 带来的更低运行能耗的性能效益。通过我们称之为‘定制逻辑连续体’的英特尔 FPGA、eASIC 和 ASIC 产品组合让客户得以利用数据的潜力，这是市场上其它厂商无法做到的。”

英特尔 ® eASIC N5X 器件作为具有创新性的新产品，与 FPGA 相比最高可降低 50% 的核心能耗和成本，与 ASIC 相比则提升了面市速度，降低了非重复性工程成本。

用户可以创建功耗优化、高性能、高度差异化的解决方案。英特尔 ® eASIC N5X 器件也内置了来自英特尔 ® Agilex™ FPGA 产品系列的安全性设备管家（包括安全启动、验证和防篡改功能），帮助客户满足许多应用的关键安全性需求。



官方表示，英特尔是全球唯一一家提供涵盖 FPGA（如英特尔 Agilex 和英特尔 ® Stratix™-10）、结构化 ASIC（如英特尔 ® eASIC N5X）以及 ASIC 的完整定制逻辑连续体的半导体公司。

英特尔 FPGA 技术大会于 2020 年 11 月 18 日举办，邀请英特尔高管、合作伙伴与客户共同参与，通过一系列的主旨演讲、网络讲座与演示环节展示英特尔最新可编程产品与解决方案。